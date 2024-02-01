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Bursa Merinos AKKM’de türkü ziyafeti
YAŞAM 01.02.2024, 10:24
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde Ayfer Vardar sahne aldı.BURSA (İGFA) - Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde Koro Şefi Kemal Kamalı öncülüğünde yörelerden türküler seslendirildi.
Türk Halk Müziğinin sevilen isimlerinden Ayfer Vardar, Bursalı türkü severlere eşsiz bir müzik yolculuğu yaşattı.
Türk Halk Müziği bölümü sanatçılarının ve ses sanatçısı Ayfer Vardar’ın farklı yörelere ait seslendirdiği türküler salonu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı. Konser sonunda Şef Kemal Kamalı ve sanatçı Ayfer Vardar’a çiçek takdim edildi.
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