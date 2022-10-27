Bursa LÖDER’den çocuklara 'tarihi' moral

Bursa LÖDER destekleri ile Sabahattin Gazioğlu tarafından yapılan ve Uludağ Üniversitesi’ne bağışlanan Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi‘nde tedavi gören çocuklar, 29 Ekim kutlaması kapsamında İlknur Güntürkün Kalıpçı'nın anlattığı Atatürk hikayelerini dinlediler.BURSA (İGFA) - Bursa'da Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında tarih yolculuğuna çıkarak moral buldular.

Çocuklar, etkinlikler kapsamında İlknur Güntürkün Kalıpçı'nın anlatımıyla Atatürk'ün çocuklarla yaşadığı gerçek hikayeleri ilgiyle dinleyerek, moral buldular.

Uludağ Üniversitesi Öğrenci Toplulukları’ndan Renkli Gülücükler ekibinin de katıldığı ve geleceğin doktorlarının da dinlediği söyleşi, öğrencilerin büyük beğenisini topladı. Tedavi gördüğü bir hastaneden Ata'ya mektup yazan bir çocuğunun dileği üzerine hastaneye giden ve onunla bir gece geçiren Atatürk'ün “Geleceğimiz çocuklarımız bizim için her şeyden önemli” diyerek verdiği değeri aktaran Güntürkün Kalıpçı'nın sunumu çocuklar ve ailelere de umut oldu

Söyleşi sonunda İlknur Güntürkün Kalıpçı, çocuklara yazdığı Atatürk imzalı kitaplarını hediye ederken, Bursa LÖDER Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş ise, söyleşi için İlknur Güntürkün Kalıpçı’ya dernek adına hazırlanan plaketi takdim etti.

Bursa LÖDER'in 27 yıldır Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji bölümlerini destekleyen, tedavi gören hasta ve ailelerine yardım amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olduğunun altını çizen Dernek Başkanı Prof. Dr. Güneş, hastalara ve ailelerine maddi, manevi ve sosyal destek sağlamak, daha iyi koşullarda tedavi olabilmesi için projeler üretmeye ve sosyal projelerle de yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.