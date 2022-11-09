Bursa LÖDER yeni gönüllülerle buluştu

Bursa'da hastalara ve ailelerine maddi, manevi ve sosyal destek sağlamak, daha iyi koşullarda tedavi olabilmesi için projeler üretmek ve toplumu çocukluk çağı kanserleriyle doğru bilgilendirmek amacıyla kurulan Bursa LÖDER, Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde aralarına katılmak isteyen yeni gönüllülerle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - 28 yıldır Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji bölümlerini destekleyen, tedavi gören hasta ve ailelerine yardım amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olan Bursa LÖDER çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Bursa LÖDER yöneticileri, aralarına yeni katılan gönüllülerle buluştu. Bursa LÖDER Başkan Yardımcısı Özgür İde Acarbabacan tarafından derneğin anlatıldığı sunumla başlayan oturumda, derneğin önemli gelir kalemlerinden olan koşularla ilgili bilgilendirmeyi Pınar Uğuryol yaptı. Uğuryol, katılımcıları Bursa LÖDER adına 'gönüllü koşucu' olmaya davet ederken derneğin bir diğer önemli gelir noktası olan kermesler konusundaki bilgilendirmeyi ise Burçin Norman gerçekleştirdi.

Toplantının ilk bölümü gönüllülerin yardımda bulunacakları konuları belirledikleri anket formlarının doldurulması ile tamamlanırken, ikinci bölümde katılımcılar çocukluk çağı kanserleri hakkında bilgilendirildi.

Bursa LÖDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr Adalet Meral Güneş ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Melike Sezgin Evim katılımcılara çocukluk çağı kanserleri, çocukların yetişme çağında dikkat edilmesi gerekenler konusunda bir sunum yaptı. Dinleyicilerin sorularını da yanıtlayan Güneş ve Evim katılımcıların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Söyleşide Bursa LÖDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr Adalet Meral Güneş, dernek olarak hasta yakınlarına yaptıkları destekleri de anlatma imkanı buldu.