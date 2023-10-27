Bursa LÖDER'den çocuklara 100. yıl şenliği

BURSA LÖDER destekleri ile Sabahattin Gazioğlu tarafından yapılan ve Bursa Uludağ Üniversitesi’ne bağışlanan Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi‘nde tedavi gören çocuklar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması için bir araya geldiler.BURSA (İGFA) - Bursa LÖDER ve Ata LİONS destekleri ile düzenlenen Bursa Uludağ Üniversitesi Öğrenci Topluluklarından Renkli Gülücükler ekibinin yüz boyama etkinliği ile renklenen organizasyonda, ikramlar ve müzik eşliğinde hep birlikte Uzay Pastanesi tarafından hazırlanan 29 Ekim pastasını da kesen çocuklar tedavilerinden kısa bir süre olsa da uzaklaşıp eğlenme şansını yakaladılar.

Pamuk helva standında heyecanla sıra bekleyen çocuklar, marşlar söyleyerek ve bayraklarını sallayarak günün anlamını doyasıya yaşadılar.

Düzenlenen 100. Yıl etkinliği sonrası tedavisi devam eden çocuklar ve aileleri bu güzel organizasyon için Bursa LÖDER gönüllülerine teşekkür ettiler.

Bursa LÖDER Başkanı Prof.Dr. Adalet Meral Güneş; hastanede tedavisi devam eden çocukların etkinlik sonucu çok mutlu olduklarını dile getirdi. Güneş, izin ve destekleri ile etkinliğin şenlik havasında yapılmasını sağlayan Bursa Uludağ Üniversitesi Yönetimi’ne ,Prof.Dr. Funda Coşkun’a, Prof Dr. Nilgün Köksal'a ve Bursa LÖDER Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bursa LÖDER Gönüllüleri’ne ve destekleri için ATA LİONS’a konuşmasında özellikle teşekkür etti.

Güneş, Uludağ Üniversitesi ve Bursa LÖDER işbirliği ile düzenlenen bu tarz etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.

Ata Lions Başkanı Hayriye Hürdana ise yaptığı konuşmada, 100. Yıl coşkusunu kutlamak ve bunu gelecek nesillere aynı heyecanla aktarmak için bir araya geldiklerini belirterek, Bursa LÖDER‘e ve çocuklara desteklerinin her zaman devam edeceğini belirtti.