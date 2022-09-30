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Bursa LÖDER'de Güneş güven tazeledi

YAŞAM 30.09.2022, 14:07
Bursa LÖDER'de Güneş güven tazeledi

Bursa'da tedavi gören hastalara yardım amacıyla 1994 yılında kurulan, gönüllülerin oluşturduğu Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (Bursa LÖDER), olağan genel kurulunda mevcut başkan Prof. Dr. Adalet Meral Güneş, oy birliği ile güven tazeledi.BURSA (İGFA) - Bursa LÖDER, 2022-2025 dönemine ilişkin olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Rahime Gazioğlu Konukevi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, mevcut başkan Prof. Dr. Adalet Meral Güneş güven tazeledi.

Bursa LÖDER olarak hasta çocukların ve ailelerinin gönüllük esasıyla her zaman yanlarında yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Güneş, dernek gönüllülerine ve kendilerini destekleyen kurumlara da tek tek teşekkür etti. Yeni dönemde yapacakları etkinliklerle daha da çok yardım toplayarak hastaların ve ailelerinin yanlarında olmaya ve Bursa için çalışmaya devam edeceklerini belirten Güneş, Bursalılar olarak lütfen derneğinize sahip çıkmaya devam edin çağrısında bulundu.

3 yıllığına yeniden güven tazeleyen Bursa LÖDER'in Prof. Dr. Adalet Meral Güneş'in başkanlığındaki yeni yönetiminde, Özgür İde Acarbacan, Mustafa Tan, Pınar Uğuryol, Asiye Cömert, Serap Akkul Alyüz, Erkan Adalı, Serdar Bilgin ve Güler Uğurlu Altınel görev aldı.

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