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Bursa LÖDER Atatürk'ün çocuklara olan güvenini anlattı

YAŞAM 11.11.2022, 16:11
Bursa LÖDER Atatürk'ün çocuklara olan güvenini anlattı

BURSA LÖDER destekleri ile Sabahattin Gazioğlu tarafından yapılan ve Uludağ Üniversitesi’ne bağışlanan Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi‘nde tedavi gören çocuklar 10 Kasım'da Atatürk'ü andılar. Op.Dr. Fatma Akalp tarafından anlatılan Atatürk hikayelerini dinlediler.BURSA (İGFA) - Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi‘nde tedavi gören çocuklar ve ailelerinin dinlediği Atatürk söyleşisi dinleyicilerin beğenisini topladı. Op. Dr. Fatma Akalp, Atatürk’ün çocuklara olan güvenini ve sevgisini örneklerle aktardı.

Kendisinin de geçirdiği hastalık süresinden de örnekler veren Fatma Akalp , anlattıkları ile çocuklara ve ailelere umut oldu.

Bursa LÖDER Başkan Yardımcısı Özgür İde Acarbabacan, söyleşi için Op.Dr. Fatma Akalp'e dernek adına hazırlanan bir plaket takdim ederek çocuklara yaptığı bilgilendirme ve moral için çok teşekkür etti.

Dernek hakkında bilgi veren Acarbabacan, Bursa LÖDER'in 27 yıldır Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji bölümlerini destekleyen, tedavi gören hasta ve ailelerine yardım amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluş olduğunun altını çizdi. Acarbabacan, hastalara ve ailelerine maddi, manevi ve sosyal destek sağlamak, daha iyi koşullarda tedavi olabilmesi için projeler üretmek  ve toplumumuzu çocukluk çağı kanserleri ile ilgili doğru bilgilendirmek  amacıyla kurulan derneğin, Rahime Gazioğlu Bursa Lösemili Çocuklar Hasta Konukevi’nde 9 yılda 60 binden fazla hasta yakınının konaklamasına imkan sunduğunu belirterek, Marmara Bölgesi’nin en büyük kök hücre merkezi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi ve Kök Hücre Nakil Hastanesi'nin de Bursa LÖDER tarafından desteklendiğini vurguladı.

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