Bursa Kükürtlü Lions'ta bayrak değişimi

Bursa'da Kükürtlü Lions Kulübü’nün yeni dönem başkanı Emire Cantürk Eren, görevini görkemli bir törenle Ebru Onuker’den devraldı.BURSA (İGFA) - Bugüne dek yaptığı sosyal çalışmalarla öne çıkan Bursa’nın önemli sivil toplum örgütlerinden Kükürtlü Lions Kulübü’nde bayrak değişimi yaşandı. Görev Devir Tören Yönetmenliğini 118 K Y.Ç. Eğitim Akademi Başkanı Sn. Ln. Ender Tukay’ın yaptığı gecede, Tören Sekreterliğini Ln. Dilay Serenay Yılmaz üstlendi.

Bursa'da sağlık, eğitim ve spor alanlarında ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek amacıyla yola çıkan Yarına Şans Ver Kulübü’nün (YASAV) de Kurucu Başkanı olan sosyal yaşamın tanınmış isimlerinden Emire Cantürk Eren, Hilton Otel’deki görkemli törenle bu kez Kükürtlü Lions Kulübü Başkanlık madalyonunu da taktı.

Görevi 2021-2022 dönem Başkanı Ebru Onuker’den devralan Eren, hizmet yarışında bayrağı en iyi şekilde layığıyla taşımak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Devir teslim töreni Eren’in başkanlık madalyonunu ve kulüp çanını devralması ve hizmet meşalesinin yakılmasıyla tamamlandı.

Gecede Eren’i başkanı olduğu YASAV üyeleri yalnız bırakmadı. RednBlack Grubu’nun şarkılarıyla renklenen gecede, jazz dinletileri ile keyifli saatlere imza atıldı.