Bursa Kükürtlü Lions'ta bayrak değişimi

Bursa'da Kükürtlü Lions Kulübü'nün yeni dönem başkanı gerçekleşen genel kurula tek listeyle giden Özleyiş Ardalı oldu.BURSA (İGFA) - Bugüne dek yaptığı sosyal çalışmalarla öne çıkan Kükürtlü Lions Kulübü'nde bayrak değişimi zamanı geldi. Kulübün geleneksel genel kurulu gerçekleşti.

Seçime tek listeyle giren başkan adayı Özleyiş Ardalı, oy birliğiyle 2023-2024 dönemi başkanı seçildi.

Görevini 2022-2023 dönem başkanı Emire Cantürk Eren'den devralan Özleyiş Ardalı, 9 Haziran tarihindeki devir-teslim törenin ardından yeni görevine resmi olarak 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

Yeni dönem için yönetim kuruluyla birlikte çok heyecanlı olduklarını belirten Ardalı, gerçekleştirecekleri sosyal sorumluluk projelerinin yanısıra kulübün daha da güçlenmesi için çalışacaklarını kaydetti.