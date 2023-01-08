Bursa Kükürtlü Lions 25 yaşında

Bursa'da Kükürtlü Lions Kulübü, kuruluşunun 25. yılını yeni üye kabul töreninin de gerçekleştiği renkli bir törenle kutladı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın köklü sivil toplum örgütlerinden Kükürtlü Lions Kulübü, hizmet yolculuğunda çeyrek asrı geride bıraktı.

Kuruluşunun 25. yılını, yeni üyeler Elif Sönmez ile Serpil Özuyguz’un kulübe kabul edildiği Hilton Bursa’daki törenle kutlayan bu özel geceye Kükürtlü Lions Kulübü üyelerinin yanısıra çok sayıda seçkin konuk ve Lions 118-K Genel Yönetmeni Tamer Kunlar da katıldı.

Gecede yaptığı konuşmada başkanlık görevini üstlendiği günden bu yana Kükürtlü Lions Kulübü’nün yaptığı ve katkı sağladığı projeleri anlatan Başkan Emire Cantürk Eren, gecenin finalinde Lions 118-K Genel Yönetmeni Tamer Kunlar tarafından kutlandı.

Kükürtlü Lions Kulübü’ne bugüne dek başkanlık yapan tüm isimlerin de hazır bulunarak onore edildiği gecede 25. yıl pastası alkışlar eşlğinde kesildi.