Bursa Kitap Fuarı'nda Gençlik Kulübü'ne yoğun ilgi

Türkiye’nin ilk gençlik mobil uygulaması Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü uygulamasının tanıtıldığı Büyükşehir standı, kitap fuarında gençlerden yoğun ilgi gördü.BURSA (İGFA) - Bursalıları 9 gün boyunca kitapla buluşturan ve çok sayıda panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinin gerçekleştiği Kitap Fuarı’nda, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin standı çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Fuar boyunca yaklaşık 15 bin kişinin ziyaret ettiği stantta, ziyaretçilere Türkiye’nin ilk gençlik mobil uygulaması Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü hakkında bilgiler verildi. Bunun yanında düzenlenen çarkıfelek bilgi yarışması ve cornholl oyunları ile çeşitli sürpriz hediyeler dağıtıldı.

Büyükşehir çatısı altında faaliyet gösteren Bursa Mahalle Gönüllüleri projesi ve öğrencilere burs imkanları sunan BURSKOOP hakkında da ziyaretçiler bilgilendirildi.