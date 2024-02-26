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Bursa Kitap Fuarı'na 21. kez kapı açıyor

YAŞAM 26.02.2024, 12:26
Bursa Kitap Fuarı'na 21. kez kapı açıyor

Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan fuar, 2-10 Mart 2024 tarihleri arasında düzenlenecek ve birbirinden değerli 300’e yakın marka, yayınevi ve sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yapacak.BURSA (İGFA) - Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ile, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi’nin destekleri ile düzenlenen Bursa 21. Kitap Fuarı, 2-10 Mart 2024 tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Edebiyat ve yayıncılık dünyasını Bursa’da bir araya getirecek olan Bursa 21. Kitap Fuarı panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 100’den fazla kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Dokuz gün boyunca düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerinde 400’den fazla yazar okurlarıyla buluşma fırsatı bulacak.

Fuarın konukları arasında yer alan Afşin Kum,  Ahmet Ümit, Atilla Dorsay, Ayşe Kulin, Aytül Akal, Banu Noyan, Behiç Ak, Eray Hacıosmanoğlu, Erol Mütercimler, Haydar Ergülen, Hidayet Karakuş, Işıl Özgentürk, Kahraman Tazeoğlu, Leman Dorsay, Mustafa Balbay, Osman Pamukoğlu, Paola Peretti, Sahrap Soysal, Sevil Atasoy, Sibel Oğuz, Sibel Uzun, Sinan Meydan, Talha Uğurluel, Thomas Taylor, Ümit Özdağ, Üstün Dökmen ve Zülal Kalkandelen gibi önemli yazar ve şairlerin yanı sıra özellikle genç okurların takip ettiği Adora Yağmur, Aslı Arslan, Beyza Alkoç, Ceren Melek, Dilara Keskin, Doğukan Adal, Emre Gül, Maral Atmaca ve Miraç Çağrı Aktaş gibi genç yazarlar da fuarda okurlarıyla bir araya gelecek.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BURSA KİTAP FUARI'NDA KUTLANIYOR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde fuar katılımcısı yayınevleri, dernekler ve sivil toplum kuruluşları tarafından “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kadın Yazar Olmak”, “Kadın ve Şiir”, “Kadınlar Uyanalım!” ve “Kadın ve Göç Öykülerine” gibi etkinlikler gerçekleşecektir.

BÜYÜK YAZAR FUARDA ANILACAK

Fuarda yakın zamanda hayatını kaybeden ve aynı zamanda 27. İstanbul Kitap Fuarı’nın da onur yazarı olan usta yazar Füruzan,  “Füruzan Hep Bizimle” söyleşisi ile edebiyat dünyasının önde gelen isimleri tarafından anılacak.

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