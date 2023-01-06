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Bursa Kestel'den lise öğrencilerine ulaşım müjdesi

YAŞAM 06.01.2023, 12:06
Bursa Kestel'den lise öğrencilerine ulaşım müjdesi

Bursa'nın Kestel ilçesinde devlet liselerinde eğitimine devam eden ve ilçede yaşayan öğrencilerin yıllık ulaşım masraflarını karşılama kararı alan Kestel Belediyesi, daha önce de üniversite öğrencilerinin ulaşım masraflarını bir yıllığına karşılama kararı almıştı.BURSA (İGFA) - Sosyal Belediyecilik alanında yoğun çalışmalarını sürdüren Kestel Belediyesi, projelerine bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz Kasım ayında örgün üniversite eğitimlerine devam eden ve Kestel’de yaşayan öğrencilerin yıllık ulaşım masraflarını karşılama kararı alan Kestel Belediyesi, bu kez liseli gençleri  unutmadı.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, lise eğitimine devam eden ve Kestel’de yaşayan öğrencilerin yıllık ulaşım masraflarını karşılama kararının müjdesini verdi.

Başkan Tanır’ın bu ulaşım desteği, lise öğrencileri ve ailelerini memnun ederken başvurular 5 Ocak 2023 itibariyle tarihinde başladı.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin başında örgün üniversitelerde lisans veya ön lisans eğitimi gören öğrencilerin yıllık Abonman BuKartlar’ını Kestel Belediyesi olarak üstlendiklerini belirterek, "Şimdi sırada liseli gençlerimiz var. Yaptığımız çalışma ve istişareler neticesinde üniversite sınavına hazırlanan gençlerimize destek olmak istedik. Kestel’de yaşayan ve lise eğitimlerine devam eden gençlerimizin yıllık abonman BuKartlarını Kestel Belediyesi olarak üstleniyoruz. Dün itibariyle başvuruları almaya başladık. Gerek sosyal medya hesaplarımızdan bizlere teşekkür mesajı gönderen, gerek belediyemizi arayarak teşekkür eden gerekse beni yolda durdurup teşekkürlerini ileten öğrenci ve velilerimiz var. Kıymetli öğrencilerimize ve değerli ailelerine bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bizlere. Her zaman ve her yerde dile getirdiğimiz gibi ülkemizdeki, şehrimizdeki, ilçemizdeki, mahallemizdeki öğrencilerimize sahip çıkmalıyız. Desteklerimizi her zaman hissettirmeliyiz. Tüm liseli gençlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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