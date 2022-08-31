Bursa Kestel'de 'Yüksek Sadakat'li Zafer

Bursa'nın Kestel ilçesinde Zafer Bayramı coşkusu ‘Yüksek Sadakat’ ile yaşandı.BURSA (İGFA) - Kestel Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği ‘Yüksek Sadakat’ konserine binlerce kişi akın etti. Gece sonunda gerçekleşen havai fişek gösterisi ise büyük beğeni topladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100.Yılı, Bursa Kestel Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Yeni Mahalle İlçe Stadyumu’nda gerçekleşen organizasyona binlerce kişi akın attı. Vatandaşlar, ellerindeki türk bayraklarıyla marşlara ve bestelere eşlik ederek, Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı.

DJ performansı ve çocuk etkinliklerinin ardından sahne ‘Yüksek Sadakat’ grubu ile şenlendi. Sevilen parçaları seslendiren grup, alanı dolduran binlerce kişi tarafından ayakta alkışlandı. Gece sonunda ise gerçekleştirilen havai fişek gösterisi Kestelliler tarafından büyük beğeni topladı.

Etkinliğin ardından sahneye çıkan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, alanı dolduran vatandaşları selamladı. Yüksek Sadakat grubuna çiçek hediye eden Başkan Tanır, grupla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.