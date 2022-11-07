Bursa Kestel'de öğrencilere ulaşım desteği

Bursa'da Kestel Belediyesi, örgün üniversite eğitimine devam eden ve Kestel’de yaşayan öğrencilerin aylık ulaşım masraflarını karşılama kararı aldı.BURSA (İGFA) - Sosyal Belediyecilik alanında yoğun çalışmalarını sürdüren Kestel Belediyesi, projelerine bir yenisini daha ekledi.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, örgün üniversite eğitimine devam eden ve Kestel’de yaşayan öğrencilerin aylık ulaşım masraflarını karşılama kararı aldığını açıkladı. Başkan Tanır’ın bu ulaşım desteği, üniversite öğrencileri ve ailelerini memnun ederken başvurular 7 Kasım 2022 Pazartesi tarihinde başladı.

Projeye ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "2022-2023 eğitim-öğretim dönemi boyunca, Kestel’de yaşayan ve Bursa’daki üniversitelerde örgün eğitim gören lisans veya ön lisans öğrencilerimizin aylık Abonman BuKartlarını, Kestel Belediyesi olarak ödeyeceğiz. Sizlere ve ailelerinizin bütçesine bir nebze katkımız olduysa ne mutlu. Biz kentimizdeki, ilçemizdeki öğrencimize sahip çıkmak zorundayız. Bu nedenle de sizlere bu hizmeti sunduk ve sunmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin rahat bir şekilde eğitim çatısı altında toplanması çok önemli. Öğrencilerimize her zaman, her konuda, imkanlar dahilinde elimizden gelen desteği göstereceğiz" dedi.