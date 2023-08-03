Bursa Keles’te ata topraklarına sahip çıkıyor

Bursa'da Keles'e bağlı Gököz Mahallesi'nde doğup büyüyen ve uzun yıllardır Bursa'da yaşayan Kasım Yıldız, asırlardır devam eden geleneğin yeniden yaşatılması için mahallesine dönerek buğday, arpa ve iza bulguru ekinlerini biçmeye başladı.bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles’te, buğday, arpa ve iza ekili olan 5 dönümlük tarlayı 5 kişinin gün boyu çalışarak ortalama 1 günde biçtiğini söyleyen Kasım Yıldız, artan maliyetler ve gençlerin köylerden şehirlere göçünden dolayı tarım arazilerinin bomboş olduğunu söyledi.

Gököz Mahallesi'nde bir tek kendisinin ekip biçtiğini ifade eden Yıldız, "Bundan 10-15 yıl öncesinde hemem hemen tüm tarlalar ekilip biçiliyordu. Ancak gelinen son noktadayız" dedi.

Yıllar sonra köyüne geri dönen Yıldız, gelecek nesillere ata topraklarını terk etmemeleri ve sahip çıkmaları açısından gençlere örnek olmak adına bu işle uğraştığını belirtti.

Yıldız, "Bugün iza hasadımız var. Bunu bulgur yapıyoruz. Eskiler çok iyi bilir, bundan çok iyi pilav oluyor. Bu bulgurun bir özelliği de glutensizdir. Kesinlikle ekilmesi lazım bereketli oluyor" diye konuştu.