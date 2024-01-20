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Bursa Keles’e 153 bin metrekare taş döşendi
YAŞAM 20.01.2024, 17:31
Bursa'nın Keles ilçesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe merkezi ve mahallerinde toplam 153 bin metrekare kilitli parke taşı döşendi.bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, göreve geldikleri günden bu yana Keles genelinde 153 bin metrekare kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının yapıldığını kaydetti.
Başkan Keskin, kilitli parke taşı temini konusundaki destekleri dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ekibine teşekkür etti.
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