Bursa Keles'te Ana Sultan hayrına büyük ilgi

Bursa’nın Keles ilçesinde bu yıl 734.’sü düzenlenen Ana Sultan’ı Anma Günü ve Bereket Hayrı büyük ilgi gördü.BURSA (İGFA) - Keles’in Küçük Kovacık Mahallesi’nde medfun bulunan Osman Gazi’nin kardeşi Sarıbatu’nun (Savcı Bey) eşi Ana Sultan’ın ruhu için yüzlerce kişiye ziyafet verildi.

Keles Belediye Başkanlığı, Küçük Kovacık Ana Sultan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KANASDER) ve Küçük Kovacık Mahalle Muhtarlığı tarafından tertiplenen hayır büyük ilgi gördü.

Derneğin kurucusu ve Onursal Başkanı Bursa Uludağ Yörük Türkmen Dernekleri (BUYTÜDEF) Temsilcisi Recep Koçdemir ile KANASDER Başkanı Mustafa Kurt, Mahalle Muhtarı Yüksel Bilgit gelen konukları ayakta karşıladı.

Yörenin en geniş katılımlı yemeğine Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.

Kurban kesimleri, kabristan ve türbelerin temizliği ile başlayan hayır etkinliğinde pişirilen yemekler önce mahallede ve yolda geçen davetli ve misafirlere ikram edildi. Hayırda Ana Sultan (Avna Hatun) için Mevlid-i Şerif de okundu.

Küçük Kovacık Mahallesi sakinleri, hayır yemeğinin yapılmadığı yılların bereketsiz geçtiğini, insanlara yemek yedirerek ecdatlarının misafirperverliğini ve cömertliğini devam ettirme gayreti içinde olduklarını söylediler.