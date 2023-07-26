Bursa Keles Kocayayla'da Bilecik rüzgarı

Bursa’nın Keles ilçesinde bulunan Kocayayla'da bu yıl 6. Geleneksel Ata Sporları Şenlikleri ve 55. Keles Kocayayla Kültür Şöleninde Bilecik Ertuğrul Gazi & Kayı Obası yerli ve yabancı ziyaretçileri ve misafirlerini ağırladı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA)- Bursa’nın Keles ilçesinde bulunan Kocayayla'da bu yıl 6. Geleneksel Ata Sporları Şenlikleri ve 55. Keles Kocayayla Kültür Şöleninde Bilecik Ertuğrul Gazi & Kayı Obası yerli ve yabancı ziyaretçileri ve misafirlerini ağırladı.

Bilecik Valiliği himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda; İl Özel İdaresi, Osmaneli Belediye Başkanlığı ve yöresel ürün üreticileri ile el sanatları ustalarının teşrifleriyle ve destekleriyle birçok faaliyet gerçekleştirildi.

Ertuğrul Gazi Bilecik oba çadırında Osmaneli'nin yöresel ürünleri Lefke bezi ve ayva lokumu tanıtılırken Bilecik'e özgü erik suyu şerbeti misafirleri ikram edildi. Çadır içerisinde oluşturulan şark köşesinde gelen misafirler Osmanlı kıyafetleri ile fotoğraf çekimi imkanı sunulurken, ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğünün destekleri ile akide şekeri çocuklara dağıtıldı.

Oba çadırı çevresinde Söğüt Alp kıyafetleri, baltalar, kılıçlar, oklar, börkler, deri ürünleri satışa sunuldu.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Gezici Kütüphane Otobüsü ise çocuklara; yüz boyama, boyama etkinlikleri, müzik dinletileri, çeşitli ikramlar mangala ve akıl oyunları gibi faaliyetleri gerçekleştirdik.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve Türk Dünyası Yörük Türkmen Federasyonu Başkanına Bilecik Valiliği adına hediye takdim ederken kendilerini Bilecik’te düzenlenecek olan Söğüt Şenliklerine davet etti.