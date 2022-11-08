Bursa Keles Delice Köyü Derneği'nden gazi ve şehitler için yemek hayrı

Bursa Keles'te Delice Köyü Derneği yönetimi, vatan savunmasında gazi olan ve şehitlik mertebesine yükselen kahramanların anısına yemek hayrı gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Keles ilçesinde Delice Köyü Derneği üyeleri vatan savunmasında şehit ve gazi olan kahramanlar anısına yemekli Mevlid-i Şerif programı düzenledi.

Dernek Başkanı Galip Altın, İvazpaşa'daki dernek salonunda gerçekleşen yemekli programda gönül bağlarının güçlü olduğunu, üyelerin, köylülerin ve misafirlerin yoğun katılımı ile sofralarını imece usulü kurduklarını söyledi.

Davete katılanlara teşekkür eden Başkan Altın, Delice Köyü Derneği bünyesindeki Gençlik Komisyonu'nun organize ettiği futbol turnuvası etkinliğinin, gençlerin birlik ve beraberliği açısından olumlu sonuçlandığını belirterek, etkinliklerinde de bahsetti. Mudanya'da yat gezisi düzenlediklerini anımsatan Başkan Altın, bu ay içerisinde Çanakkale Şehitlikleri'ni ziyaret edeceklerini belirterek, dernek üyelerini bu etkinliğe de davet etti.