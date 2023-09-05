Bursa Karacabey'de tarımsal sulamaya BUSKİ takviyesi

Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olarak Karacabey’de, tarımsal sulama ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı.BURSA (İGFA) - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Keşlik’te tarımsal sulamada kullanılan ‘Keşlik Göletinin değişim iklim koşulları ve artan tarımsal faaliyetler nedeniyle günden güne yetersiz kaldığından dolayı BUSKİ marifetiyle devilasyon hattı projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

Özellikle değişen iklim koşulları ile birlikte artan tarımsal faaliyetler nedeniyle, göletin sulamada yetersiz kaldığını ifade eden Başkan Özkan, "Keşlik Göleti, bölgedeki tarımsal faaliyetler için hayati önem taşıyan bir gölet. Ve günden güne yaz sezonunda buradaki su kapasitesi kullanımda yetersiz kalıyordu. Bu konuyla ilgili BUSKİ ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, ekstra bir derivasyon hattı yapımına başlandı. Ve bir aksilik çıkmazsa 2 ay gibi bir sürede çalışmalar tamamlanmış olacak” diye konuştu.

6 bin metrelik hatta, 225’lik borularla getirilen su ile bölgedeki tarımsal sulamada önemli bir risk ortadan kaldırılacağını ifade eden Başkan Özkan, çiftçilerin bu hatla birlikte, sulama mevsimini rahatlıkla bitireceğini söyledi.