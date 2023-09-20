Bursa Karacabey'de 'Tarımın Enleri' ödüllendirildi

Karacabey’in Kurtuluşunun 101. yılı etkinlikleri, bu yıl da geleneksel Tarım Şenliği ile başladı. Harmanlı’da Tarım Lisesi bahçesinde gerçekleşen etkinlikte ‘Tarımın Enleri’ ödülleri verilirken, yerel ürünler pazarıyla Karacabey çevresinde üretilen tarım ürünleri de tanıtıldı.BURSA (İGFA) - Karacabey’de bu yıl 4.sü düzenlenen Harmanlı Tarım Şenliği, yine renkli görüntülere sahne oldu.

Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen Tarım Şenliğinde, bir yandan tarım ürünleri bir yandan da tarımda kullanılan ekipmanlar sergilendi. Etkinlikte, yerel ürün pazarı ve alternatif tarım ürünleri sergileri de yoğun ilgi gördü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası Konseri ile başlayan tören; Bursa Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Belediye Başkanı Ali Özkan ile siyasi parti ilçe başkanları, diğer kurum amirleri, muhtarlar, çiftçiler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Belediye Başkanı Ali Özkan, Harmanlı Muhtarı Erdem Çolak ile birlikte katılan firmaları ve çiftçilerin stantlarını tek tek gezerken, mahalle sakinleriyle de bir araya geldi ve teşekkürlerini iletti.

İlki Harmanlı Mahallesini kapsayan ödül töreni ile başlayan ‘Yılın Enleri’, son üç yıldır Karacabey’de üretim faaliyetine katılanlar arasından belirleniyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası’ndan alınan veriler doğrultusunda belirlenen ‘Tarımın Enleri’ kapsamında, bu yıl da çeşitli alanlarda üretim yapan çiftçiler ödüllendirildi.

Harmanlı Mahalle Muhtarı Erdem Çolak konuşmasında, “2018 yılında Ticaret Borsası Başkanımız Sayın Murad Bertan ve Belediye Başkanımız Sayın Ali Özkan'ın girişim ve destekleri sayesinde tarımın merkezi, adı gibi harmanı bol olanHarmanlı’da, Ticaret Tarım Meslek Lisesi olarak Türk tarımına ve milli eğitime katkı sağlamaktadır. Ticaret Borsası Başkanım Sayın Murat Bertan, Belediye Başkanım Sayın Ali Özkan'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da, “Karacabey’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yüz birinci yılı münasebetiyle tertip edilen çeşitli etkinlikler var. Onlardan bir tanesi de bugün değerli muhtarımızın ve mesai arkadaşlarının katkılarıyla hep birlikte ifa etmeye çalıştığımız Harmanlı Tarım Şenliği. Organizasyonu gerçekleştiren başta muhtarımız ve katkı koyan herkese, bunun yanında da katılımcı, kişi ve kuruluşlara, onlara da teşekkür ediyoruz. Bizler, göreve geldiğimizde Karacabey'in kalkınması için turizm yatırımları, teknolojik yatırımlar ve tarımsal yatırımlar demiştik. 3T vizyonunu ortaya koymuştuk. İşte o geçmiş tarihe baktığımız zaman ecdadımız sabanla, öküz arabasıyla tarımsal faaliyetlerini gerçekleştirmeye çalışıyordu. Hamdolsun bugün Karacabey çiftçisi, teknolojinin en son nimetlerini kullanarak bilimsel anlamda çiftçilik faaliyetlerini icra ediyor. Ve Karacabey'imizde Türkiye'nin ihtiyacı olan salçalık domatesin yüzde kırkı yetiştiriliyor. Bununla birlikte tohumculuk noktasında ciddi bir odak haline geldik. Hani derler ya amiyane tabirle, o kadar güzel topraklarımız var ki ters eksen düz biter. İnsan eksen insan biter. Hakikaten birçok sebzeyi, meyveyi burada yetiştirmemiz mümkün ve ürün deseni konusunda da çiftçilerimiz, üreticilerimiz sürekli bir arayış, bir yenilik içerisinde. Bunun yanında da çok önemli markalarımız var. Tarımsal sanayi anlamında, Karacabeyli yerli firmalarımız var, bizim medarıiftiharımız işte bu topraklardan çıkanlar” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız ise konuşmasında, “Tarımsal anlamda biz de Büyükşehir Belediyesi olarak hem Tarım AŞ'yle hem de kırsal kalkınma daire başkanlığıyla sizlerin yanınızdayız. Tabii bu ülkenin üzerinde emperyalistlerin çok büyük gözü var. Sayın Belediye Başkanımız Ali Özkan Bey’i bir programında dinlediğimde, Karacabey'e yapılabilecek ne varsa hemen hemen her şeyi yapmış. Çok çalışkan bir belediye başkanı arkadaşımız. Gerçekten belki de hayaller edilenlerin çoğunu Karacabey'de gerçekleştirmiş. Biz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu hizmetleri tekrar devamını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.

Konuşmaların sonunda, plaket töreni ve hatıra fotoğrafı ile etkinlik son buldu.