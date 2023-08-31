Bursa Karacabey'de sosyal dayanışma örnek oluyor

Bursa'da Karacabey Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçede yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi aileler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Karacabey Belediyesi, ilçede sosyal yardımlaşma alanında sürdürdüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

2020 yılında kurulan Aşevi ile ilk günden bu yana günlük sıcak yemek ile ihtiyaç sahiplerine merkez ve kırsal ayırmaksızın ulaşan Karacabey Belediyesi, bunun yanında evde bakıma muhtaç hastaların kontrol amaçlı hasta nakilleri başta olmak üzere çeşitli araçlarla hayatlarını kolaylaştırırken; elbiseden gıdaya, okul eşyalarından ev mobilyasına kadar birçok alanda, tespit edilen dar gelirli ailelere yardımcı oluyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, “Belirli aylarda değil tüm yıl boyunca günlük ortalama 1500 kişilik sıcak yemek dağıtımını merkez ve kırsal ayırmaksızın gerçekleştiriyoruz. Bu başlı başına büyük ve çok şükür üstesinden geldiğimiz bir organizasyon. Belediyemizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yaptığı çalışma ve tespitler neticesinde, yardıma muhtaç haneleri veya bireyleri belirliyor. Gereken yardımlar hayatlarını her alanına yönelik gerçekleşirken, hayırsever vatandaşların yardımlarına da bu sayede aracı oluyoruz. Biz yardıma muhtaç ailelerin olduğu kadar hayırsever vatandaşlarımızın da güvenini kazanmış olmaktan mutluyuz. Belediyemizin yanında gelen bağışlarla daha da güçlü bir faaliyet alanımız oluyor” dedi.

TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bu yıl eylül ayında gerçekleşecek geleneksel toplu sünnet şöleni ile dar gelirli ailelerin çocukları için tören yapılacağını da belirten Özkan,“Sosyal yardım işlerinde rol model olacak bir organizasyonumuz var”şeklinde konuştu.