Bursa İznik'te yarım asırdır ekmeğini taştan çıkartıyor

Bursa'da İznik Belediyesi hayata geçirdiği “Yaşayan İznik Hazineleri” projesi kapsamında 19.belgeselinde İznik’te yarım asırdır taş ustalığı yapan Mehmet Arslan’ın (76) hayatını ve mesleğini ele aldı.BURSA (İGFA) - Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin “Yaşayan İznik Hazineleri” projesi kapsamında belgeselleştirilmeye devam ediyor.

Yarım asırdır taş ocağında ustalık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Arslan icra ettiği mesleğini genç yaştan buyana aşkla sürdürüyor.

1946 yılında İznik’e bağlı Hacıosman da dünyaya gelen Mehmet Arslan, 1968 yılında köyünden İznik’e göç eder. Taş Ocağında o zamanlarda başkasının yanında çırak olarak çalışmaya başlayan Arslan daha sonra taş ocağını kendisi devralır. Yarım asırdır aynı taş ocağında ailesi ile birlikte çalışmayı sürdüren Mehmet Arslan köyden İznik’e geldiği yılları anlattı.

"O yıllarda öküz arabalarıyla taş ve kum çeker, elle doldurur ve yüklerdik" diyen Arslan, meslekte geçirdiği yarım asırlık serüvenini o günleri yaşarcasına paylaştı.

“İlk İznik’e geldiğimde 1968 yılında araç vatandaşlarda hiç yoktu. Balyozla taş kırıp, elle öküz arabalarına yükleyip götürüyorduk" diyen 76 yaşındaki Arslan, "O günlerde çırak olarak çalıştığım taş ocağını daha sonraları devraldım. İznik’te devletimizin yatırımlarına taş verdim. Derelere, köprülere, restorasyonlara taş verdim. Camiler, çeşmeler inşa ederek vatandaşlara hizmet ettim. Tek amacım insanlara doğru hizmet etmek oldu. Yarım asırdır bir çalışanımızla, bir müşterimizle yanlış bir durum yaşamadım. Bugünde bu yaşıma rağmen sabah namazında çalışmaya başlar, akşam namazında bırakırım” diye konuştu.

Arslan konuşmasında ayrıca İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’ya bu çalışmalar ile gelecek kuşaklara aktarılan tecrübeler ve meslekler dolayısıyla teşekkür etti.