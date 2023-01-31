Bursa İznik'te yarım asırdır ahşaba hayat veriyor

Bursa'da İznik Belediyesi hayata geçirdiği “Yaşayan İznik Hazineleri” projesi kapsamında 24.belgeselinde İznik’te yarım asırdır ahşap ustalığı yapan İsmail Güneş’in (78) hayatını ve mesleğini ele aldı.BURSA (İGFA) - Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin“Yaşayan İznik Hazineleri” projesi kapsamında belgeselleştirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda elli üç yıldır ahşap ustalığı yaparak geçimini sağlayan İsmail Güneş icra ettiği mesleğini 1970 yılından buyana aynı heyecanla devam ettiriyor.

1945 yılında İznik’e bağlı Tacir mahallesinde dünyaya gelen İsmail Güneş gençlik yıllarından bu yana meraklı olduğu ahşap işlerine başlar. İşine olan merakı ve heyecanı onu mesleğini geliştirmeye iter.1970 yılında Tacir’de başladığı mesleğini 1992 yılında İznik’e taşır. Halen İznik’te bulunan iş yerinde bu mesleğini icra etmekte.

“MESLEKLERİ DÜRÜSTLÜK DEVAM ETTİRİR”

Meslekte geçirdiği elli üç yıllık serüvenini o günleri yaşarcasına anlatan İsmail Güneş (78) konuşmasında “Benim hiç ustam olmadı. Mesleğe olan merakım sayesinde görerek, izleyerek öğrendim. Ahşap işi yapanlardan ne kapabilirim diye uğraştım hep. İlk başladığım yıllarda küfe ve sepette yaptım. Sonraları doğrama işleri derken bu günlere geldik. Allah’a şükürler olsun. Hiç boş durmadan elli üç yıldır çalışıyorum. Bir mesleğin devam etmesini dürüstlük sağlar. Siz işinizde dürüst ve doğruysanız o meslek ömür boyu devam eder” dedi. Güneş konuşmasında ayrıca İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’ya bu çalışmalar ile gelecek kuşaklara aktarılan tecrübeler ve meslekler dolayısıyla teşekkür etti.