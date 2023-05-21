Bursa İznik'te haftaya özel kutlama

Müzeler Haftası Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.BURSA (İGFA) - Her yıl 18 – 24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası, bu yıl da İznik Nilüfer Hatun İmareti Türk İslam Eserleri Müzesi bahçesinde birbirinden özel etkinliklerle kutlandı.

Etkinliğe Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte, Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Müdürü Porf. Dr. Hasan Basri Öcalan, Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu, İznik Milli Eğitim Müdürü Muhammet Asil, akademisyenler, ilgili meslek kuruluşları temsilcileri ve İznikliler katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İznik Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu yaparken, İznik Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte de İznik’te çiniciliğin önemi üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.

Etkinlikte ayrıca “Porselene giden yolda Mavi Beyaz” sergisi de gerçekleştirildi.