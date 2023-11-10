Bursa İznik'e 'Çini Mükemmeliyet Merkezi'

Dünyaca ünlü İznik Çinisi hak ettiği değere kavuşturmak adına Çini Mükemmeliyet Merkezi Projesi hayata geçirilecek.BURSA (İGFA) - Dünya genelinde cami, hamam, medrese, saraylar ve onlarca değerli yapıları süsleyen İznik Çinisi 17 ve 18. Yüzyılda tamamen durma noktasına gelmiş 1990 yıllardan itibaren yeniden canlanmaya başlamıştı.

İznik Çinisi Coğrafi Tescil Belgesine sahip İznik Belediyesi, bu mekanizmanın çalıştırılarak standart oluşturmak amacıyla Çini Mükemmeliyet Merkezi projesi hazırlamıştı. Bu merkez içerisinde bilimsel çalışmalar, üretim tesisi, eğitim, showroom gibi alanlarla İznik Çinisi’ne değer katacak çalışmalar yürütülecek.

İznik Belediyesi'nden yapılan yazılı açıkalamda, projenin uygulama alanınının belediyeye tahsisli eski cezaevi alanı olarak belirlediklerini belirterek, "Bu merkez hayata geçtiğinde İznik Çinisi günümüzde ki değerine değer katacak. Coğrafi İşaret mekanizması bu merkez ile işleyecek. Dünyaya nam salan ülkemizin tanıtım elçisi görevini gören İznik Çinisi, Mükemmeliyet Merkezinde gerçekleşecek bilimsel çalışma ve sonucunda ortaya çıkacak üretimler ile bir standarda kavuşacak" denildi.