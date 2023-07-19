Bursa İTÜDER adaylara 'tercih' olacak

Bursa İTÜDER, devam eden tercih dönemi kapsamında üniversite adaylarına yönelik Tercih Günü etkinliği düzenleyecek.BURSA (İGFA) - Üyelerine sosyal, kültürel, bilimsel, mesleki ve sportif hayatlarında ve sanat çalışmalarında yardımcı olmak, mezunları arasında ilişkileri geliştirmek, üniversite ve öğrencileri ile ilişkileri arttırma odaklı hizmet veren İTÜ Mezunlar Derneği (İTÜDER) Bursa Şubesi, üniversite adaylarına yönelik Tercih Günü etkinliği düzenleyecek.

Aday öğrencilere İTÜ’nün sunduğu eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme hayatı; sosyal, kültürel, sanatsal, sportif olanakları ile barınma, beslenme ve ulaşım imkânları hakkında bilgi vermek amacıyla 20 Temmuz Perşembe günü yapılacak Tercih Günü etkinliği Nilüfer'e bağlı Çamlıca Mahallesi'ndeki İTÜ Evi'ndeki saat 13.30'da başlayacak.

‘Üniversiteli Olmak Yetmez, Sen İTÜ'lü Ol’ sloganıyla düzenlenecek Tercih Günü etkinliğine; İTÜ rektör yardımcıları, öğretim üyeleri ve mezunlar katılacak.