Bursa İTÜ Mezunları'ndan burs yararına 29 Ekim konseri

Bursa’daki İstanbul Teknik Üniversitesi mezunlarını tek çatı altında buluşturan Bursa İTÜDER, gerçekleştireceği Cumhuriyet Bayramı konserinin gelirini öğrencilere burs olarak verecek.BURSA (İGFA) - Bursa İTÜ Mezunları Derneği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, 25 Ekim Salı akşamı Tayyare Kültür Merkezi'nde ‘Cumhuriyet Bayramı Kokteyli ve Bursa İTÜ Mezunları Derneği Türk Müziği Korosu Konseri’ gerçekleştirecek.

Cumhuriyetin 99’uncu yılında çok anlamlı bir organizasyon gerçekleştireceklerini kaydeden Bursa İTÜ Mezunları Derneği (Bursa İTÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tuğcu, “Bu etkinliğimizde; TRT İstanbul Radyosu Türk Müziği Sanatçısı Nusret Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı ve İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi Güzin Değişmez konuk sanatçı olarak sahneye çıkacak. Gecenin sunuculuğunu Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Nalan Höke Turan yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Devlet Türk Müziği Korosu Çello Sanatçısı ve Derneğimizin Koro Şefi Tuğberk Çelikkol şefliğinde koromuz ve konuk sanatçılarımız birbirinden güzel eserlerle Bursalıların karşısında olacak. Saat 19.30’daki kokteylin ardından 20.30’da başlayacak konserden elde edeceğimiz tüm geliri İTÜ’de okuyan öğrencilerimize burs olarak vereceğiz. Bu etkinliğimizde bizlere katkıda bulunan İTÜ mezunlarımız başta olmak üzere bu etkinliğimizde bizlere katkıda bulunan, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilerimizi, Salı akşamı bu anlamlı konserde bizimle birlikte olmaya davet ediyorum” diye konuştu.