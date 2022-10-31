Bursa İTÜ Mezunları, Cumhuriyet Konseri'nin geliri eğitime aktarılacak

Bursa İTÜ Mezunları Derneği, Türk sanat müziği konseri ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Konserden elde edilen gelir, üniversitelilere burs olarak aktarılacak.BURSA (İGFA) - Bursa İTÜ Mezunları Derneği (Bursa İTÜDER), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, Tayyare Kültür Merkezi'nde ‘Cumhuriyet Bayramı Kokteyli ve Bursa İTÜ Mezunları Derneği Türk Müziği Korosu Konseri’ etkinliği gerçekleştirdi. Konsere ilgi, yoğun oldu.

Cumhuriyetin 99’uncu yılı kutlamaları kapsamında Bursa İTÜDER tarafından düzenlenen konserde TRT İstanbul Radyosu Türk Müziği Sanatçısı Nusret Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı ve İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi Güzin Değişmez konuk sanatçı olarak sahne aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilleri Murat Demir ve Fethi Yıldız, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Güloğlu ve Sanatçı Kutlu Payaslı ile çok sayıda sanatsever katıldı. Gecenin sunuculuğunu Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Nalan Höke Turan yaparken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Devlet Türk Müziği Korosu Çello Sanatçısı Tuğberk Çelikkol da koronun şefliğini üstlendi. Konser boyunca birbirinden güzel eserlerle Cumhuriyet coşkusu yaşandı.

Bursa İTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tuğcu, "Bu yıl Cumhuriyet’in 99. yılını kutluyoruz. Önümüzdeki yıl ise Cumhuriyet’in 100’üncü ve İTÜ’nün kuruluşunun 250. yılını kutlayacağız. Daha büyük organizasyonlarla çalışmalarımıza devam edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Konser sonunda Güzin Değişmez ve Nusret Yılmaz’a desteklerinden dolayı çiçek takdim edilirken, 10.Yıl Marşı da coşkuyla söylendi.