Bursa iş garantili kurs

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Başarılı iş insanı Nurdan Demirci, Bursa'ya yeni estetisyen ve güzellik uzmanlarını yetiştireceği Estetik Akademi FSM'nin kapılarını şık bir davetle açtı.BURSA (İGFA) - Bursa'da 7 yıldır Osmangazi’de “Bu eğitimin sonunda güzellik var” mottosuyla, estetisyen ve güzellik uzmanı yetiştiren Estetik Akademi'nin yeni şubesi FSM Bulvarı'nda Nurdan Demirci ev sahipliğinde gerçekleştirilen özel davetle açıldı.
SenteServices İletişim ve PR’ın iletişim danışmanlığını üstlendiği açılışa, Nurdan Demirci'nin bugüne dek yetiştirdiği güzellik uzmanlarının yanı sıra ailesi, yakın dostları ve seçkin bir davetli topluluğu katıldı.
Şimdiye kadar Estetik Akademi'den bine yakın kişinin mezun olduğunu ve her birinin sektörün önemli dinamikleri haline geldiğini belirten Nurdan Demirci, “Estetik ve güzellik alanında hala önemli bir uzman açığı var. Dolayısıyla bizden mezun olan herkesin işi hazır. Bu mesleği yapmayı düşünen herkesi uzman olmak üzere eğitimlerimize bekliyoruz” dedi.
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