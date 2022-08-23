Son Dakika

Bursa iş garantili kurs

YAŞAM 23.08.2022, 11:22
Bursa iş garantili kurs

Başarılı iş insanı Nurdan Demirci, Bursa'ya yeni estetisyen ve güzellik uzmanlarını yetiştireceği Estetik Akademi FSM'nin kapılarını şık bir davetle açtı.BURSA (İGFA) - Bursa'da 7 yıldır Osmangazi’de “Bu eğitimin sonunda güzellik var” mottosuyla, estetisyen ve güzellik uzmanı yetiştiren Estetik Akademi'nin yeni şubesi FSM Bulvarı'nda Nurdan Demirci ev sahipliğinde gerçekleştirilen özel davetle açıldı.

SenteServices İletişim ve PR’ın iletişim danışmanlığını üstlendiği açılışa, Nurdan Demirci'nin bugüne dek yetiştirdiği güzellik uzmanlarının yanı sıra ailesi, yakın dostları ve seçkin bir davetli topluluğu katıldı.

Şimdiye kadar Estetik Akademi'den bine yakın kişinin mezun olduğunu ve her birinin sektörün önemli dinamikleri haline geldiğini belirten Nurdan Demirci, “Estetik ve güzellik alanında hala önemli bir uzman açığı var. Dolayısıyla bizden mezun olan herkesin işi hazır. Bu mesleği yapmayı düşünen herkesi uzman olmak üzere eğitimlerimize bekliyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
30
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 23 Ağustos 2022
İmsak 04:41
Güneş 06:14
Öğle 13:12
İkindi 16:57
Akşam 19:59
Yatsı 21:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 3 7
2. Başakşehir 3 7
3. Beşiktaş 3 7
4. Gaziantep FK 3 7
5. Antalyaspor 3 6
6. Adana Demirspor 3 6
7. Giresunspor 3 6
8. Galatasaray 3 6
9. Trabzonspor 3 6
10. Konyaspor 3 5
11. Alanyaspor 3 5
12. Kayserispor 3 3
13. Sivasspor 3 2
14. Ankaragücü 2 1
15. Ümraniye 3 1
16. Hatayspor 2 0
17. Karagümrük 2 0
18. İstanbulspor 3 0
19. Kasımpaşa 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 2 6
2. Samsunspor 2 4
3. Gençlerbirliği 2 4
4. Eyüpspor 2 4
5. Göztepe 2 4
6. Pendikspor 2 4
7. Bandırmaspor 1 3
8. Sakaryaspor 2 3
9. Boluspor 2 3
10. Adanaspor 2 2
11. Erzurumspor 2 2
12. Rizespor 2 2
13. Denizlispor 2 1
14. Altınordu 2 1
15. Keçiörengücü 2 1
16. Ö.K Yeni Malatya 2 1
17. Tuzlaspor 2 1
18. Manisa Futbol Kulübü 1 0
19. Altay 2 0
Takımlar O P
1. Arsenal 3 9
2. M.City 3 7
3. Leeds United 3 7
4. Tottenham 3 7
5. Brighton 3 7
6. Newcastle 3 5
7. Fulham 3 5
8. Brentford 3 4
9. Crystal Palace 3 4
10. Nottingham Forest 3 4
11. Southampton 3 4
12. Chelsea 3 4
13. Aston Villa 3 3
14. M. United 3 3
15. Bournemouth 3 3
16. Liverpool 3 2
17. Everton 3 1
18. Wolverhampton Wanderers 3 1
19. Leicester City 3 1
20. West Ham United 3 0
Takımlar O P
1. Villarreal 2 6
2. Real Madrid 2 6
3. Real Betis 2 6
4. Osasuna 2 6
5. Barcelona 2 4
6. Rayo Vallecano 2 4
7. Athletic Bilbao 2 4
8. Atletico Madrid 2 3
9. Girona 2 3
10. Valencia 2 3
11. Real Sociedad 2 3
12. Almeria 2 1
13. Sevilla 2 1
14. Mallorca 2 1
15. Espanyol 2 1
16. Celta Vigo 2 1
17. Elche 2 1
18. Real Valladolid 2 1
19. Cadiz 2 0
20. Getafe 2 0