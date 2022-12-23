Bursa İnegöllüler Safa Zakir’le 90’lara yolculuk yaptı

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin Aralık ayı kültür etkinlikleri kapsamında düzenlediği Safa Zakir ile 90’lar Pop Konseri eğlenceli anlara ve renkli görüntülere sahne oldu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Perşembe akşamı ses sanatçısı Safa Zakir’i ilçe halkıyla buluşturdu.

90’lar konseptinde yapılan konser, büyük coşkuya sahne oldu. Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde gerçekleşen konserde, genci yaşlısı her yaştan vatandaş unutulmaz bir gece yaşadı.

90’ların pop müziklerini seslendiren Safa Zakir, salonu dolduran vatandaşların da enerjisi ve şarkılara eşlik etmesiyle unutulmaz bir konsere imza attı.

Salonu dolduran coşkulu kalabalık, 90’lı yılların pop şarkılarıyla eğlence dolu anlar yaşadı.

Konserin bir bölümüne katılan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bu akşam 90’lı yılların şarkılarıyla güzel bir gece yaşadık. Safa kardeşimin kendi çocukluk yıllarına dönerek sanatçı kimliği ile o döneme ait şarkılarla böyle bir performans sergilemesi bizleri mutlu etti" dedi.

Konuşma sonrası Safa Zakir’e günün anısına hediye takdimi yapan Başkan Taban, konserin kalan bölümünü de vatandaşlarla birlikte takip etti.