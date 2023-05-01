Bursa İnegöllü gençlerin yeni merkezi... Gençlere Bakan Varank'tan 10 GB internet

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl ilçesine kazandırılan Gençlik Merkezi, törenle hizmete açıldı. Gençlere yapılan yatırımın, ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, halen 11 olan gençlik merkezi sayısını Haziran sonunda 15, Eylül sonunda 20’ye çıkarma sözü verdi. Bakan Varank'ın da katıldığı programda Gençlik Merkezi'ndeki ders çalışan gençlere 10'ar GB internet hediye etti.BURSA (İGFA) - Bursa’yı geleceğe taşıyacak fiziki yatırımlara kararlı adımlarla devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni neslin daha donanımlı olmasına yönelik yatırımlarını da hız kesmeden sürdürüyor.

Gençleri merkeze alan projeleriyle ‘Genç dostu şehir’ unvanını Bursa’ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi, gençlik yatırımlarına İnegöl Gençlik Merkezi’ni de ekledi. İlçe merkezinde 530 metrekare net kullanım alanına sahip merkez, aynı anda 125 öğrenciyi ağırlama kapasitesine sahip. Ders çalışma alanları, sessiz salon, aktivite odaları ve zengin kütüphanenin yanında ücretsiz internet ve ikramların da olduğu Gençlik Merkezi, haftanın 7 günü İnegöllü gençlerin hizmetinde olacak. İnegöl ilçesinin tam da merkezi olan İshak Paşa Meydanı’ndaki gençlik merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı, vatandaşların yoğun ilgisiyle adeta mini bir mitinge dönüşen törenle hizmete açıldı.

YENİ MERKEZLER GELİYOR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş törende yaptığı konuşmada, 13 buçuk yıl başkan olarak hizmet verdiği İnegöl’ün her köşesine farklı farklı yatırımlar kazandırdıklarını hatırlatarak, şimdi de Büyükşehir Belediyesi olarak İnegöl’e büyük bütçeli yatırımlar kazandırdıklarını kaydetti. Bursa’nın merkez dışındaki en büyük ilçesinin İnegöl olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, ilçenin gelecek 50-60 yılını düşünerek önemli altyapı yatırımlarını hayata geçirdiklerini vurguladı.

Gençleri merkezi alan projelere de her zaman öncelik verdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “İnegöl Belediyemiz Nöbetçi Kitaphane adı altında çalışmalar yapıyor. Ama biz de Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle daha merkezi yerlerde müstakil gençlik merkezleri oluşturuyoruz. Çünkü artık gençlerimiz daha araştırmacılar. Gerek imtihanlara hazırlanma, gerek ödev yapma gerekse de grup çalışmalarına önem veriyorlar. Burayı imtihan dönemlerinde 7/24 çalıştıracağız. Geleceğin Togg’larının, İHA’larının, SİHA’larının ve daha bir sürü icatların yapılacağı sürecin başlangıç noktası inşallah burası olacak. Halen 11 gençlik merkezimiz var. Bu sayıyı haziran sonunda 15’e, eylül sonunda 20’ye çıkaracağız. İnegöl gençlik merkezimiz, ilçemiz ve geleceğimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.

Törene Türkiye’nin otomobili Togg’la gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da TEKNOFEST’in dün 900 bin ziyaretçi ile kendi rekorunu kırdığını hatırlatarak, İnegöllü ve Bursalı gençlerin TEKNOFEST’te yarışarak önemli başarılar kazandığını kaydetti.

Geleceğin Türkiye’sini bugünün gençlerinin inşa edeceğini dile getiren Bakan Varank, “Biz şuna inanıyoruz. En önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Biz gençlerimize yatırım yaptıkça, onların önünü açtıkça, gençlik merkezleri ile onları buluşturdukça, emin olun bu ülke çok daha başarılı işlere imza atacak. Ülkemiz dünyada nasıl şu anda bazı kritik teknolojilerde konuşuluyorsa, İHA, SİHA denilince dünyanın aklına Türkiye'ye geliyorsa, Türkiye'nin otomobili sadece Türkiye'de değil dünyada ses getiriyorsa işte sizin evlatlarınız İnegöllü genç arkadaşlarımız onlar geleceğin Türkiye'sini inşa edecekler. Ve şunu da biliyoruz bizden daha başarılı olacaklar. Çünkü bizim onlara sağladığımız bu altyapıların üzerinde o Türkiye'yi inşa edecekler. Onun için böyle güzel bir eseri ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnegöl Belediye Başkanımız, Alanyurt bölgesine bir gençlik merkezi istedi. Alinur başkan çok coşkulu 'evet' demedi ama İnegöl'ün artık bir tane de Bakanı var. Dolayısıyla Alanyurt bölgesine bir gençlik merkezini inşallah kazandıracağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz desteğimizi vereceğiz. Tabii Alinur başkan sözümüzü yol üstünde bırakmaz, Allah'ın izniyle yapar” diye konuştu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin hizmetleriyle Bursa’nın güzelleştiğini, geliştiğini ve huzur kenti olmaya devam ettiğini söyledi. Gençlerin boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirebileceği gençlik merkezlerinin önemine değinen Canbolat, gençler için her türlü imkanın sunulduğu İnegöl Gençlik Merkezi’nin hayırlı olmasını diledi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da bir gençlik merkezini de İnegöl’e kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Açılışın sonraında gençlik merkezini gezen Bakan Varank, içeride ders çalışan gençlere 10 GB internet hediye etti.