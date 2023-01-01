Bursa İnegöl’de protokol üyeleri yeni yıla mesaide girdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İl Koordinatörü ve İlçe yöneticileri yeni yıla mesaideki kamu çalışanları ile esnafları ziyaret ederek girdi.BURSA (İGFA) - İnegöl protokolü mesaideki çalışanların yeni yıl heyecanına ortak oldu.

Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İl Koordinatörü Zehra Altınöz, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve AK Partili Yöneticilerin yer aldığı protokol üyeleri, yıl başı gecesi görevli olan kamu personelleri ile işyerlerinde vatandaşlara hizmet sunan esnafları ziyaret etti.

İnegöl Belediye binasında başlayan ziyarette, ilk olarak Zabıta Müdürlüğü ziyaret edildi. Burada zabıta personelinin yeni yılı tebrik edilirken, sahadaki zabıta ekipleri için de Başkan Alper Taban telsizden tebrik anonsu yaptı. Zabıta Müdürlüğü’nün ardından İnegöl Belediyesi’nin 7/24 hizmet sunan birimlerinden olan Çözüm Merkezi ziyaret edilerek personelin yeni yılı kutlandı. Vatandaşlardan gelen çağrılarla ilgili de bilgi alındı.

ÖĞRENCİLERE VE TEMİZLİK ÇALIŞANLARINA SÜRPRİZ ZİYARET

Belediye binasında yapılan ziyaretler sonrası protokol üyeleri İnegöl Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti. Ardından vatandaşlara hizmet vermek için işinin başında olan taksi durağı ve Atatürk Bulvarındaki esnaf ziyaret edildi. Ziyaretler sırasında yıl başı gecesini İnegöl Belediyesi Nöbetçi Kitaphanesinde ders çalışarak geçiren öğrencilerle de bir araya gelen protokol üyeleri, öğrencilere girecekleri sınavda başarı dileklerinde bulundu.

Ziyaretler sonrası açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün birtakım ziyaretler yaparak yeni yıla giriyoruz. Kitaphanemize uğradık, taksi durağımızı ziyaret ettik, polis merkezimizi, itfaiyemizi ziyaret ettik. Şu anda da Cumartesi pazarında çalışan temizlik işçilerimizle bir aradayız. Yeni yıl vesilesiyle ziyaretler yapmaya çalıştık. 2022 yılı dolu dolu geçti diyebiliriz çalışma trafiği açısından. Tabi zorlukları da var içerisinde, hüzünler, sevinçleri de var. Allah’a hamdolsun bugünlere eriştik. İnşallah bundan sonraki yıl için de kritik bir yıla giriyoruz. 2023 yılı seçim yılı. Aynı zamanda da ülkemizin kuruluşunun 100. Yılı. Bu yönüyle de kıymetli, önemli. Ülkemiz güçleniyor, kalkınıyor, üretim artıyor. Yeni yılın tüm insanlığa, ülkemize, şehrimize ve ilçe halkımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.