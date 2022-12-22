Bursa İnegöl’de kahvehaneler 'Kitaphane'ye dönüşüyor

Bursa'da okumaya verdiği önemle bu alanda çeşitli farkındalık etkinlikleri ortaya koyan, 6 yıldır düzenlediği Kitap Fuarlarıyla milyonlarca kitabı, yüzlerce yayınevi ve yazarı ilçe halkıyla buluşturan İnegöl Belediyesi, son olarak “Kahvehaneler Kitaphaneye Dönüşüyor” projesinin startını verdi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, şehirde okuma alışkanlığının artması ve kitapların herkesin gözünün önünde olması amacıyla “Kahvehaneler Kitaphaneye Dönüşüyor” projesini başlattı.

İlk olarak Kemalpaşa Mahallesinde bir kahvehanede 250 kitabın yer aldığı bir kitaplık kuruldu. Aynı zamanda kahvehaneleri yeniden kıraat alanlarına dönüştürecek projeye ilişkin İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tüm mahallelerde benzer alanları oluşturacaklarını söylerken, mahalle sakinleri ise kitaplarla buluşmaktan son derece memnun kaldıklarını ifade etti.

116 mahallenin tamamında uygulanması hedeflenen projenin pilot uygulaması, şehrin en büyük mahallesi olan Kemalpaşa Mahallesinde bir kahvehanede hayat buldu.

Kahvehanelerin kıraathane ismine uygun mekanlara dönüşmesi adına Kafe 44 isimli kahvehaneye içerisinde 250 kitabın yer aldığı kitaplık kuruldu.

BAŞKAN TABAN ZİYARET ETTİ

Kahvehanede kitaplığın kurulduğu ilk gün, kahvehanenin müdavimleri karşılaştıkları manzara karşısında önce şaşkınlık yaşadı, sonra ellerine kitapları alarak projeye destek verdi. Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki meclis üyeleri ve heyetle birlikte İnegöl’ün ilk kitaphaneye dönüşen kahvehanesini ziyaret etti. Burada vatandaşlarla buluşup projeyi anlatan Başkan Taban, okumanın önemine de dikkat çekti.

Kahvehaneler Kitaphaneye Dönüşüyor projesinin ilk uygulamasına ilişkin açıklamalarda da bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Kemalpaşa Mahallemizde Tahsin Karaca ağabeyimizin kahvehanesindeyiz. Burada İnegöl Belediyesi olarak Kültür İşleri Müdürlüğümüz ve Kültür Sanat Komisyonumuz uhdesinde “Kahvehaneler Kitaphaneye Dönüşüyor” projesini hayata geçirmek için geldik. Kemalpaşa Mahallemiz bizim büyük bir mahallemiz. Yaklaşık 25 bin nüfusa sahip ve vatandaşlarımız müsait olan zamanlarında burada toplanarak sohbet ederler, çaylarını, kahvelerini içerler. Bizler de kahvehanelerin aslına rücu etmesini, yani kıraathanelere dönüşmesini arzu ediyoruz. Bu noktada burada ilk pilot uygulamamızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Projenin uygulanma şeklinden de bahseden Başkan Taban, “Burada kahvehane formatı aynen devam ediyor. Buraya yerleştirdiğimiz kitaplıklara 250 adet önemli kitabı yerleştirerek vatandaşlarımızın zamanlarını kitap okuyarak geçirmesine teşvik etmek amacıyla ilk uygulamamızı yaptık. Tabi burada şunu arzu ediyoruz, Allah’ın ilk emri oku. İnsan da gelişebilen, düşünebilen, akledebilen bir varlık. Bizler de tüm insanlığın başucunda kitapları olmasını arzu ediyoruz. Evimizde, iş yerimizde, sosyalleşmek için geldiğimiz kahvehanelerde de bu böyle olsun istiyoruz. Bu amaçla kahvehanelerin de aslına rücu etmesini, kıraathane olmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.