Bursa İnegöl’de 'güvenli park'lar 42'ye ulaştı

Bursa'da İnegöl Belediyesi, 2020 yılında ilk kez uyguladığı ve her yıl 10 parkta dönüşümü sağladığı Güvenli Park Uygulamalarında toplamda 42 parka ulaştı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin “Akıllı Şehir İnegöl” uygulamasının önemli adımlarından birini olan “Güvenli Park” uygulamaları tüm şehri sarıyor.

İlk kez 2020 yılında hayata geçirilen uygulama ile İnegöl’de parklar daha güvenli hale gelirken, 7/24 güvenlik kamera sistemleriyle izlenen kamu alanlarında vandalizmin de önüne geçiliyor. Çocukların ve ailelerin daha güvenli ortamlarda vakit geçirebilmeleri, park ve yeşil alanların güvenliğini en üst seviyede tutmasını amaçlayan Güvenli Park uygulamaları kapsamında bugüne kadar toplamda 42 park kameralarla donatıldı.

42 PARKA 139 KAMERA KURULDU

İlk kez hayata geçirildiği 2020 yılında 12 parkta 33 kamera ile start alan proje kapsamında 2021 yılında 10 park 37 kamera ile donatıldı. 2022 yılında ise yine 10 parkta 36 güvenlik kamerası kuruldu. Her yıl 10 park hedefiyle sürdürülen çalışmalar kapsamında 2023 yılında da Bilgi İşlem Müdürlüğü hedefine ulaştı, 10 parkta sistem devreye alındı. 2023 yılıyla birlikte İnegöl’de toplam 42 park güvenli hale getirildi. Bu parklarda toplamda 139 güvenlik kamerası kurulumu yapıldı.

TEKİR SOKAK PARKI ÇOCUKLARIN TALEBİ ÜZERİNE YENİLENDİ

Güvenli park uygulamasının yapıldığı son park Alanyurt Yeni Mahalle Tekir Sokak Parkı oldu. eskimiş ve kullanım ömrünü tamamlamış halde olan park ile ilgili mahalle çocuklarının muhtar aracılığıyla İnegöl Belediyesi’ne parkın yenilenmesi noktasında talepleri olmuştu. Bu talep üzerine yapılan çalışmada toplam 1500 m2 alan üzerinde; 730 m2 yeşil alan, 480 m2 sert zemin alanı, 190 m2 çocuk oyun alanı ve 100 m2 spor aletleri alanı bulunan modern bir park inşa edildi. Yapılan düzenlemede sert zemin döşemelerine renkli parke taş uygulaması yapılırken, çocuk oyun alanı zemini ise kauçuk kaplama yapıldı. Spor aletleri zemininde de akrilik uygulaması gerçekleştirildi. Ayrıca alanda bulunan mevcuttaki ağaçlar korunarak ilave 40 adet yetişkin ağaç dikimi yapılarak toplamda 48 adet ağaç sayısına ulaşıldı.

BAŞKAN TABAN ZİYARET ETTİ

Yapımı tamamlanan parkı Belediye Başkanı Alper Taban ziyaret etti. Burada yapılan inceleme sırasında parkla ilgili açıklama yapan Yeni Mahalle Muhtarı Balabey Gürler, “Yeni Mahallemizde yeniden hizmete açılan çocuk parkımızın hayırlı olmasını diliyorum. Mahallemizdeki 5-10 yaşları arasındaki çocuklarımızın deforme olmuş bu parkın yenilenmesi için bizlere imzalı başvuruları oldu. Bizler de belediyemize konuyu ilettik. Başkanımız çocuklarımızı kırmayarak parkımızı yeniledi. Kendilerine ve park bahçeler ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise “Bugün Yeni Mahalle Tekir Sokakta revize edilen çocuk oyun alanını incelemek üzere bir aradayız. Muhtarımızda konuyu özetledi. Buranın bir hikayesi var. Evlatlarımız muhtarlığa gelerek parkın yenilenmesini istiyorlar, o talebi de muhtarımız bize ulaştırıyor. Bunun neticesinde bölgede yaptığımız incelemeyle beraber burada bir revizyon çalışması başlattık. Bugün de çalışmanın tamamlandığını görüyoruz” diye konuştu.

Güvenli park uygulamasıyla ilgili de bilgiler paylaşan Başkan Taban, şöyle devam etti: “Bu çalışmaları yapmak kadar koruyup kollamak, gözetmekte önemli. Herkesin hakkı var burada. Bazen yapmak daha kolay, korumak daha zor olabiliyor. Dolayısıyla biz aynı zamanda buralarda güvenli park adını verdiğimiz uygulamaları hayata geçiriyoruz. İnşallah yeni hizmet binamızdan da buraları sürekli izleyebileceğimiz bir yapı oluşturuyoruz. Burada hedefimiz bütün bu çağrılarımıza kamu malına zarar vermeye çalışanlar varsa onları da adalete teslim etmek adına tespitini yapmak. Hedefimiz ilçemizdeki tüm parkları güvenli parka dönüştürmek. Şu ana kadar her yıl 10 parkı dönüştürerek 2020 yılından bu yana 42 parkımızı güvenli parka dönüştürmüş olduk. Bu parklarımızda toplamda 139 kamera kurulumu yapıldı.”