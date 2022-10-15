Bursa İnegöl’de E-Scooter uygulaması başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel bir firma tarafından e-scooter uygulaması başlatıldı. 200 scooter ile başlayan uygulama hakkında açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, trafik kurallarına ve scooter kullanma kurallarına uyulması noktasında çağrıda bulundu.

BURSA (İGFA) - Özel bir firma, UKOME’den Eylül ayında aldığı izinle 200 adet scooter ile İnegöl’de e-scooter uygulamasını başlattı. Scooterların İnegöl sokaklarına inmesinin ardından, firma yetkilileri ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa Uzun Sokak girişinde basın açıklaması düzenleyerek hem uygulamanın hayırlı olmasını diledi hem de kurallara uyulması noktasında çağrıda bulundu.

UKOME’DEN ALINAN İZİNLE UYGULAMA BAŞLADI

Basın açıklamasında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, “İnegöl’ümüzde e-scooter uygulaması başladı. Bildiğiniz gibi özellikle büyükşehirlerde, yurt dışında bu uygulamayı görüyoruz. Günden güne bu uygulamanın yayıldığını görüyoruz. Şehrimizde de özel bir firma tarafından e-scooter uygulaması başlatıldı. Tabi bunlar bizim yetkimizde değil. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararına göre, gerekli yeterliliği sağlayan her firma şehirlerde bu uygulamayı gerçekleştirebiliyor. İnegöl’ümüzde yapılması noktasında da UKOME’den izin alınarak firma uygulamaya başladı. Şu anda 200 scooter İnegöl sokaklarında. Burada önemli olan şu; bu araçları kullanan tüm vatandaşlarımızdan azami dikkat göstermelerini rica ediyorum. Trafik kurallarına ve scooter kurallarına uymaları adına vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Yine yol ve kaldırım kenarlarında scooter kirliliği oluşma riski de var. Zamanla bu kötü görüntü oluşmaması adına bir dizi önlemler de alınacak. Uygulamanın şehrimize, vatandaşlarımıza ve uygulayıcı firmaya hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

TÜRKİYE’NİN EN UCUZU İNEGÖL’DE

Wee Scooter Firma Yetkilisi Bünyamin Yıldırım ise “Bursa Büyükşehir Belediyesi UKOME’den İnegöl’de uygulamayla ilgili iznimizi aldık. Her şehirde nüfusun 5’te biri oranında araca izin veriliyor. Halkımızın daha hızlı, konforlu bir ulaşıma ulaşması için İnegöl’de hizmete başladık. Tabi burada daha yeni. Sorunlar olabilir. Zamanla bu düzen daha iyi oturacaktır. İstasyonlar oluşturularak kaldırımlardaki scooter kirliliği kaldırılacaktır. Başkanımızın talebiyle Türkiye’deki en ucuz uygulamayı da burada başlattık. İnegöl’de dakikası 1,59 TL. ilerleyen zamanlarda farklı kampanyalarımız da olacak. Ben kullanıcılardan kurallara uymalarını ve parklanmalarda kimseye zarar vermeyecek yerleri seçmeleri için hatırlatma yapmak istiyorum” diye konuştu.