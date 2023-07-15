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Bursa İnegöl’de 600'ncü fidan 15 Temmuz şehitlerine dikildi

YAŞAM 15.07.2023, 11:15
Bursa İnegöl’de 600'ncü fidan 15 Temmuz şehitlerine dikildi

İnegöl Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Akhisar Mahallesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. İlk 6 ayda toprakla buluşan 600’üncü fidan, 15 Temmuz şehitleri anısına dikildi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İnegöl’de artık geleneksel hale gelen fidan dikim etkinliğini Perşembe günü gerçekleştirdi. Akhisar Mahallesi Yükselen Sokak’ta Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından oluşturulan çocuk oyun alanı ile koruluk alanda 112 adet yetişkin formda ağaç toprakla buluşurken, İnegöl Belediyesi tarafından ilk 6 ayda toplamda 600 fidan dikildiği ifade edildi. 600’üncü fidan, 15 Temmuz şehitleri adına toprakla buluştu.

112 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve parti yöneticileriyle birlikte Perşembe günü hem yapımı tamamlanan çocuk oyun alanını incelemek hem de 15 Temmuz şehitleri adına fidan dikimini gerçekleştirmek adına alana geldi. Burada 112 adet fidan protokol üyeleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü personeli tarafından dikildi.

15 TEMMUZ, DEMOKRASİNİN SİMGESİDİR

Fidan dikimi sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, 15 Temmuz’un demokrasinin simgesi olduğunu ifade ederek; “Bir milletin her yaştan insanı ile milli bir duruş sergilediği günün adıdır 15 Temmuz. 15 Temmuz’da inancımız ve tek yürek olmamız bizi güçlü kılmıştır. Bu güç ile demokrasi zaferi kazanılmıştır. Bugün de demokrasi zaferimizin 7’nci yıl dönümünde artık geleneksel hale getirdiğimiz şehitlerimiz adına fidan dikimini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda bu yıl içerisindeki 600’üncü fidanı toprakla buluşturmuş olduk burada. Ben bu vesileyle; başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere bu vatan uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum” dedi.

ÇOCUK OYUN ALANI VE KORULUK

Yapılan çalışma hakkında da bilgi veren Başkan Taban, “Akhisar Mahallesi Yükselen Sokak üzerinde bulunan alanı Çocuk Oyun Parkı ve 15 Temmuz Ağaçlandırma Alanı olarak düzenliyoruz. Toplam 2900 m2 alan üzerinde; 2000 m2 yeşil alan, 650 m2 sert zemin alanı ve 250 m2 çocuk oyun alanı bulunuyor. Yeşil alanda 108 adet ve çocuk oyun alanında 4 adet yetişkin ağaç dikimi yapılarak toplamda 112 adet ağaç bu alanda toprakla buluşuyor. Yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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