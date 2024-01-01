Bursa İnegöl yeni yılda sabah namazında buluştu

Bursa İnegöl Belediyesi yeni yılın ilk gününde ünlü hafızların da katılımıyla Sabah Namazı Buluşması gerçekleştirdi. İlçe halkının da sabah namazı buluşmasına ilgisi yoğun oldu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, 1 Ocak 2024 Pazartesi sabahı özel bir buluşma gerçekleştirdi.

Yeni yılın ilk gününde Sani Konukoğlu Camisinde; 2022 yılı Kuran-ı Kerimi Okuma Yarışması Dünya 1’incisi Hafız Adem Bilgetay, 2019 yılı Ezanı Güzel Okuma Yarışması Türkiye 1’incisi Hafız Selman Kızmaz ve Hafız M. Hasan Karaman’ın katılımıyla sabah namazı buluşması yapıldı.

Belediye Başkanı Alper Taban, AK Partili yöneticiler ve meclis üyeleri ile vatandaşların katıldığı Sabah Namazı Buluşmasında, namazının kılınmasının ardından cemaatle birlikte konuk hafızlar tarafından Kuran-ı Kerim tilavetleri okundu. Tesbihat, kasideler ve dualarla gönüllerin mest edildiği yeni yılın ilk sabahında, 2024 yılının tüm insanlığa iyilikler, sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesi için eller semaya açıldı.

İnegöl Belediyesi tarafından namaz sonrası vatandaşlara ikramlarda da bulunuldu. Başkan Alper Taban da namaz çıkışı vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.