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Bursa İnegöl'ün 'Umuteli' yaraları sarıyor

YAŞAM 11.01.2023, 15:34
Bursa İnegöl'ün 'Umuteli' yaraları sarıyor

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin ihtiyaç sahiplerine uzanan yardım eli Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2022 yılında da yaraları sararken, eğitimden gıdaya, ısınmadan medikal ihtiyaçlara, sıcak yemek yardımlarından tadilatlara kadar 12 ayrı kalemde binlerce vatandaşa yardım ulaştırdı.BURSA (İGFA) - Bir yandan İnegöl’ün geleceğini imar eden projeler üretirken bir yandan da şehirde yaşayan vatandaşlara uzattığı yardım eliyle gönülleri inşa eden İnegöl Belediyesi, Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışmalarıyla 2022 yılında binlerce vatandaşın derdine derman oldu.

İyilik insanlık sanatıdır düsturuyla hareket eden ve “Veren elin erdemiyle alan elin duasının buluştuğu yer” sloganıyla yıllardır kimsesizlerin kimi olan Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 1 yılda 12 ayrı kalemde toplam 7 milyon 536 bin TL yardım dağıttı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 2022 yılı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Taban, açıklamasında “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün 2022 yılı bütçesi 6 milyon 011 bin TL, Umuteli Derneğimizin bütçesi ise 1 milyon 525 bin TL olarak neticelendi. Toplamda 2022 yılında 7 milyon 536 bin TL yardım çalışmasını gerçekleştirmiş olduk. Bu yardımlar ekiplerimizin yoğun çalışmaları neticesinde yapılan inceleme ve tahkikatlar sonucunda yapılmakta. Yardımların bazılarına değinmek gerekirse; örneğin eğitim yardımları bizim öncelikli ve önem verdiğimiz yardımlar. 2022 yılında ortaöğretim öğrencilerimize; 1412 öğrenciye 200’er TL kırtasiye çeki ile destekte bulunduk. Ayrıca 1520 üniversite öğrencimize eğitim yardımı yaptık. Ocak ayında 500 öğrenciye 700’er TL, Kasım ayında ise 1020 öğrenciye 1000’er TL olmak üzere bu alanda ad toplam 1 milyon 370 bin TL desteğimiz oldu. Toplamda 1 yılda 1 milyon 652 bin 400 TL eğitim yardımı gerçekleştirmiş olduk. 12 kalem yardımı baz aldığımızda, en büyük desteğin eğitime verildiğini de ifade etmek istiyorum” dedi.

1839 İHTİYAÇ SAHİBİNE YARDIM ELİ UZATILDI

Yardımların gıda, ısınma, sıcak yemek, tadilat ve tamirat işleri ile medikal ürünler gibi ana kalemlerin yanı sıra farklı kalemlerde olmak üzere toplamda 12 alanda yapıldığının altını çizen Başkan Taban, "2022 yılında Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze toplam 2704 başvuru geldi. Bu başvurulardan 1839 tanesi kabul edilip yardımları gerçekleşti. 486 başvuru uygun görülmezken, 379 başvuru için de ön görüşme yapıldı süreç devam ediyor. 2022 yılında Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün ana kalemlerde yardımlarına baktığımızda; gıda yardımı 1 milyon 633 bin 200 TL, ısınma yardımları Ocak ayında 600 TL ve Kasım ayında 1500 TL olmak üzere 833 aileye toplamda 1 milyon 049 bin 700 TL, sıcak yemek yardımları yıl içinde 59 kişiye 32 bin 317 öğün yemek olarak toplam 640 bin 140 TL maliyetle gerçekleşti. Tadilat ve tamirat işlemleri yardımları noktasında da 379 bin 354 TL yardımda bulunuldu. Medikal ürünlerle ilgili yapılan yardımlarda ise 264 bin 124 TL yardım gerçekleştirildi” diye konuştu.

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