Bursa İnegöl'ün sorunlarını birlikte çözümleniyor

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, alt yapı çalışmasının devam ettiği Alanyurt bölgesinde sürdürdüğü site ziyaretleri kapsamında Venüs Ada Sitesi sakinleriyle buluştu.BURSA (İGFA) - Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek istişare ve ortak akla verdiği önemi gösteren, aynı zamanda şeffaflık ilkesi kapsamında yapılan her işle ilgili vatandaşı bilgilendiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, alt yapı çalışmalarının devam ettiği Alanyurt bölgesinde site ziyaretleri ile vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Yeni Mahallede bulunan Venüs Ada Sitesi’ne misafir olan Başkan Alper Taban, site sakinleriyle alt yapı çalışmaları başta olmak üzere bölgenin sorunları ve talepleri üzerine istişarelerde bulundu.

Site sakinlerinin katıldığı buluşmada, Başkan Alper Taban’a; Başkan Yardımcıları Fevzi Dülger ile Emin Dündar, Fen İşleri Müdürü Yakup Can, Zabıta Müdürü Bilal Aktürk, Veteriner İşleri Müdürü Yahya Kani, Yeni Mahalle Muhtarı Balabey Gürler de eşlik etti. Vatandaşlara özellikle alt yapı çalışmaları hakkında bilgilerin verildiği buluşmada Başkan Alper Taban, ‘’İçme suyunu daha sağlıklı bir şekilde hanelere ulaşmasını sağlayan çalışmalardan dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a çok teşekkür ediyorum.’’ dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, içme suyunda yüzde 70 oranında kayıp kaçak olduğunu ve bu önlendiğinde hem basınç hem su kalitesinde artış olacağını ifade ederek “Bugün işin zahmetini çekiyoruz. Ama tamamlandığında herkes iyi ki yapılmış diyecek. Çalışmanın tamamlandığı bölgelerde biz bu konforu yaşamaya başladık. ’dedi.

Alanyurt bölgesinde 4 mahallede alt yapı çalışması yapıldığını hatırlatan Başkan Taban, 4 mahalle için kaplama çalışmalarında da sona yaklaşıldığını ifade etti. Başkan Taban, buluşmada vatandaşların sorularını da yanıtladı. Bölge özelinde eksikler, şikâyetler ve talepler tek tek not alınırken, sorunların çözümü noktasında da karşılıklı istişareyle fikirler üretildi.