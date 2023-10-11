Bursa İnegöl'ün kırsal mahallelerinde üst yapı çalışmaları

Gülbahçe Mahallesinde devam eden parke taş kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, “Kırsal mahallelerimizde yapılan her çalışma, buralara geri dönüşün de destekçisi oluyor, teşvik edici oluyor. Biz bu alanların sadece yazlık değil, kışlıkta da sürekli kullanılmasını arzu ediyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Yaz aylarında kırsal mahallelerde yapım çalışmalarına hız veren İnegöl Belediyesi, özellikle altyapısı tamamlanan bölgelerde yolların parke taşla kaplanması noktasında ciddi bir çalışma ortaya koyuyor. Bu kapsamda 2023 yılında 15 kırsal mahallede parke taş kaplaması yapıldı.

Son olarak Gülbahçe kırsal mahallesinde devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 16 kırsal mahallede 68 bin 600 metrekare yol kaplaması yapılmış olacak.

GÜLBAHÇE’DE 2300 METREKARE PARKE TAŞ KAPLAMASI YAPILIYOR

Belediye Başkanı Alper Taban, dün beraberindeki heyetle birlikte Gülbahçe’de devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Burada çalışmalara ilişkin inceleme de yapan Başkan Taban, “Şu anda Gülbahçe Mahallemizdeyiz. Burada mahallemizde yapılan çalışmaları yerinde görmek üzere geldik. Çalışma arkadaşlarımız yollarımızda parke taş uygulaması gerçekleştiriyor. Muhtarımızla, parti teşkilatımızın temsilcileriyle ve vatandaşlarımızla birlikte alanı gezdik, inceledik. Burada altyapıları tamamlanmış olan 3 sokağımızda 2300 m2 parke taş uygulaması gerçekleştiriliyor” dedi.

Kırsal mahallelerde sürekli yaşamın olmasını arzu ettiklerini de vurgulayan Başkan Taban, “Kırsal mahallelerimizde yapılan her çalışma, buralara geri dönüşün de destekçisi oluyor, teşvik edici oluyor. Altyapıların yapılmasıyla, yolların çamurdan ve tozdan kurtarılmasıyla kırsal mahallelerimiz ve orman köylerimizde de konforlu bir şekilde vatandaşlarımız yaşamlarını devam ettirebiliyorlar. Biz bu alanların sadece yazlık değil, kışlıkta da sürekli kullanılmasını arzu ediyoruz. Kırsal mahallelerimizin tamamında bu çalışmaları yürütüyoruz gerek Büyükşehir gerekse de İnegöl Belediyemizin gayretleriyle. Yatırımlarımız farklı bölgelerde devam ediyor” diye konuştu.

2023 YILINDA 16 KIRSAL MAHALLEDE YOLLAR PARKE TAŞLA KAPLANDI

2023 yılında Gülbahçe ile birlikte 16 kırsal mahallede benzer çalışmaları yaptıklarını kaydeden Başkan Taban, “Nerede ne ihtiyaç varsa gidermek için çalışıyoruz. Merkezde nasıl ihtiyaçlar varsa, kırsalda da benzer ihtiyaçlar var. Bizler de gelen bildirimler ve talepler doğrultusunda hareket ederek buradaki altyapıdan üstyapıya ihtiyaçları gideriyoruz. Ben yapılan çalışmaların mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.