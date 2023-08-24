Bursa İnegöl'ün kırsal mahalleleri parkeleniyor

Bursa'da İnegöl Belediyesi 2023 yılında 11 kırsal mahallede 49 bin m2 parke taş uygulaması gerçekleştirdi. 12’nci mahalle olan Hocaköy’de 5 sokağın 2500 m2 parke taşla kaplanması için çalışmalar başlarken, Belediye Başkanı Alper Taban devam eden çalışmaları yerinde inceledi.BURSA (İGFA) - Hem merkezde hem kırsalda yatırımlarını sürdüren İnegöl Belediyesi, yaz aylarında özellikle sokakların parke taşla kaplanması adına yoğun bir çalışma sürdürüyor. Altyapısı tamamlanan köylerde sokaklar parke taşla kaplanarak merkezin konforu kırsala da taşınıyor. Bu kapsamda 2023 yılında 11 kırsal mahallede 49 bin m2 parke taş kaplama çalışması yapıldı. Son olarak Hocaköy Mahallesinde 5 sokağın 2500 m2 parke taşla kaplanması için çalışma başlatıldı.

TAŞLAR BÜYÜKŞEHİR’DEN, UYGULAMA İNEGÖL BELEDİYESİ’NDEN

Belediye Başkanı Alper Taban, devam eden çalışmaları beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Çalışmaya ilişkin bilgi de veren Başkan Taban, “Hocaköy Mahallemizde parke taş kaplamasıyla ilgili çalışmaları incelemek üzere bir araya geldik. Bu çalışmalarda parke taşları Bursa Büyükşehir Belediyemiz bizlere gönderiyor, biz de uygulamasını yaparak eksik alanları toparlıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam alanlarının standardının yükseltilmesi, konforunun arttırılması adına bu çalışmaları hızlıca ilerletiyoruz” dedi.

“Sadece burada değil, başka mahallelerimizde de gerek merkez gerek kırsalda devam eden pek çok işlerimiz var” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, “Hocaköy’de bizim merkeze yakın köylerimizden biri. Burası da artık diğer eksiklerin giderilmesi noktasında gayretle çalıştığımız bir nokta. 5 sokağımızda 2500 m2 parke taş kaplaması gerçekleşiyor. Bu yıl toplamında ise Hocaköy öncesi 11 kırsal mahallemizde parke taş uygulaması yaptık. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.