Son Dakika

Bursa İnegöl'ün fatihi Turgut Alp'e torunlarından vefa

YAŞAM 11.06.2023, 18:32
Bursa İnegöl'ün fatihi Turgut Alp'e torunlarından vefa

Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi’nin silah arkadaşı, İnegöl’ün Fatihi Turgut Alp’in kabrinin bulunduğu türbe, Bursa Valiliği ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde restore edildi. Yapılan restorasyon ve bölgedeki düzenlemelerle birlikte 700 yıllık tarih yeniden gün yüzüne çıktı.BURSA (İGFA) - Osmanlı’nın kuruluşuna beşiklik etmiş, içerisinde bulunan tarihi değerlerle adeta geçmişi günümüze taşıyan İnegöl’de, şehri Bizans’ın elinden alarak Türk yurdu yapan ve bu yönüyle İnegöl’ün Fatihi olarak bilinen Turgut Alp’in 700 yıllık türbesi restore edilerek yeniden ayağa kaldırıldı.

Bursa Valiliği katkılarıyla İnegöl Belediyesi tarafından yapılan restorasyon ve türbe çevresindeki alanların düzenleme çalışması ile bölge hem bir turizm alanına kavuştu hem de tarih burada yeniden canlanmış oldu. Türbe açılışında ecdat adına dualar edilip Kuran-ı Kerimler okundu. Misafirlere etli pilavlar dağıtıldı. Restorasyon sonrası türbe ilk günden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Turgut Alp’in torunları dualar ederek atalarını yad etti.

700 YILLIK KABRİN BULUNDUĞU TÜRBE RESTORASYONLA AYAĞA KALDIRILDI

Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi’nin silah arkadaşı, Osmanlı’nın devlet olma yolunda verdiği mücadeleyle bu anlamda önemli bir isim olan Turgut Alp’in aynı zamanda adını da taşıyan Turgutalpköy Mahallesinde bulunan türbesinde 2021 yılında başlayan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Alanda; türbe ve şadırvan restore edildi, mevcutta bulunan tuvaletlerde tadilat yapıldı ve yanına bay bayan mescitleri ilave edildi. Yaklaşık 3 bin metrekare alana sahip meydanda; anıt alanı ve kafeterya ile çevre aydınlatmaları yapılarak aynı zamanda sosyal bir alan oluşturuldu.

Alandan türbeye giden yol 16 Türk Devletinin bayraklarıyla süslenerek bir Türk Devletleri Geçidi oluşturuldu. Yapılan tüm bu çalışmalarla bölge tarih turizmi adına da önemli bir merkez kazanmış oldu. İnegöl halkı da mirasa sahip çıkılması ve yaklaşık 700 yıl önce vefat ettiği tahmin edilen İnegöl Fatihinin kabrinin bulunduğu türbenin restore edilerek vefa örneği gösterilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.

BİNLERCE VATANDAŞ AKIN ETTİ

Restore edilen Turgut Alp’in türbesi ve çevresindeki sosyal donatı alanlarının açılışı, bugün coşkulu bir törenle gerçekleştirildi. İnegöl ve Bursa protokolü ile birlikte binlerce vatandaşta törene katıldı. Atlı gösteriler, geleneksel okçuluk, Türkiye’nin ilk sivil Mehteri olma özelliğini taşıyan Tarihi İnegöl Mehteri gösterisi, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in Turgut Alp ve İnegöl’ün fethiyle ilgili anlatımları, ikramlar ve daha pek çok etkinlikle süslenen açılış büyük coşkuya sahne oldu.

Restore edilen Turgut Alp Türbesinin açılış töreninde konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Turgutalp köyünde Turgut Alp’in metfun bulunduğu topraklarda bulunduklarını hatırlattı. Burada tarihe saygı ve geçmişimizi yad etmek adına bir yenileme çalışması, türbe restorasyonu ve meydan düzenlemeleri gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Taban, “Turgut Alp İnegöl’ün fatihidir. Dolayısıyla bu coğrafya Osmanlı’nın kuruluşuna da şahitlik etmiş coğrafyadır. Özellikle beylikten devlet aşamasına geçişte bu topraklarda ilk kale fetihleri yapılmış. Bugün hem Turgut Alp’i yad ediyoruz hem de restore edilen türbenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Gerek İnegöl Belediyesi olarak gerek Valiliğimizin katkılarıyla yaklaşık 11 dönümlük arazide bulunan türbeyi orijinal haliyle ayağa kaldırmış olduk. Turgut Alp’in torunları olarak onlara layık olmak, onların geçmişte yaptıklarını bizler bugün daha iyi hissederek geleceğe de daha iyi yön verebilmek adına gayretle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ise “İnegöl’de Turgut Alp’in türbesinin bulunduğu yerdeyiz. İnegöl Belediyemiz burayı yeniden ihya etti. Turgut Alp hem Ertuğrul Gazi hem Osman Gazi’nin silah arkadaşlarındandır. Çok büyük hizmetleri olmuştur Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda. Bursa’nın fethinde de bulunmuştur. İnegöl’ü bizzat fethetmiştir ve Osman Gazi ona İnegöl’ün idaresini vermiştir. Bu büyük komutanların türbelerinin gün yüzüne çıkarılması gençlerimiz tarafından bunların bilinmesi lazım” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25