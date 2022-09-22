Bursa İnegöl'ün en güzel kedisi ve köpeği seçilecek

Bursa'da İnegöl Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında “Kedi ve Köpek Güzellik Yarışması” düzenliyor. Başvuruların 23-30 Eylül tarihleri arasında Çözüm Merkezine yapılacağı yarışma, 2 Ekim’de Hikmet Şahin Kültür Parkında gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma günü için bu yıl kapsamlı bir organizasyon hazırlığında. İnegöl Kent Konseyi Hayvan Çalışma Grubu iş birliğinde İnegöl’de ilk kez gerçekleştirilecek “Kedi ve Köpek Güzellik Yarışması” 2 Ekim tarihinde yapılacak.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin 23-30 Eylül tarihleri arasında İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezine başvurması istendi.

6 BİN TL ÖDÜL DAĞITILACAK

İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla 2 Ekim Pazar günü 14.00’da Hikmet Şahin Kültür Parkı Amfi Tiyatro karşısındaki alanda yapılacak yarışmada, İnegöl’ün en güzel kedisi ve köpeği seçilecek.

Yarışmada; tüy bakımı, tırnak bakımı, diş bakımı, genel temizlik ve bakım, huy ve mizacı ile boy-kilo oranı üzerinden uzman jüri tarafından değerlendirmeler yapılacak.

Yarışma sonucunda ise kedi ve köpek kategorisinde 1’incilere 1.500 TL, 2’ncilere 1.000 TL, 3’üncülere 500’er TL ödül verilecek.

SON BAŞVURU 30 EYLÜL

Yarışma için başvuru formları İnegöl Belediyesi web sayfasında ve Çözüm Merkezinde bulunmaktadır. Formalar eksiksiz şekilde doldurularak Çözüm Merkezine getirilip başvuru yapılmış olacak. 23 Eylül Cuma günü başlayacak olan başvurular, 30 Eylül Cuma akşam 17.00 itibariyle son bulacak. Hafta sonu ve mesai saati dışında da başvuru formları Çözüm Merkezine bırakılabilecek.