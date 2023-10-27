Bursa İnegöl'ün Dumlupınarı'nda şehitlere özel tören

Bursa'da İnegöl ilçesinin Dumlupınarı olarak ifade edilen Halhalca Şehitliğinde, Cumhuriyetimizin 100. Yılı kapsamında Binbaşı Şerif Bey ile tüm şehit ve gaziler adına anma programı düzenlendi.BURSA (İGFA) - Halhalca Mahallesinde 78’i İstiklal şehidi, 5’i 1. Dünya Savaşı cephelerinde şehit olmuş şehitlerimizin bulunduğu Halhalca Şehitliğinde Cumhuriyetimizin 100. Yılı kapsamında anma programı düzenlendi.

Halhalca Köyü Yardımlaşma ve Şehitliği Koruma Derneği, Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği, MYM Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu ve İsaören Köyü Kültür ve Yaşatma Derneği iş birliğinde bu yıl 1’insici gerçekleştirilen Binbaşı Şerif Bey ve tüm şehit ve gaziler anma programı, Çarşamba günü 12.30’da düzenlendi. Programa İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay İbrahim Kılınç, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve davetliler katıldı.

BU TOPRAKLAR ÇINARIN FİLİZLENDİĞİ TOPRAKLAR

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan şehitleri anma programında, Halhalca Şehitliği anma programı tertip komisyonu adına Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı bir konuşma yaptı. Bu kadim topraklar uğruna canını vermiş şehitlerimiz için bir araya geldiklerini ifade eden Yazıcı, “Bu topraklar Osmanlı’nın filizlenip çınara dönüştüğü kuruluş topraklarıdır. Bu topraklar 100 yıl önce emperyalist kuvvetler tarafından istila edilmeye çalışılmış, ancak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verilen destansı mücadelenin şahidi olmuş topraklardır” dedi.

Filistin’de yaşanan katliama da değinen Yazıcı, inançlarının Türkiye liderliğinde yeni bir Dünya kurulacağını belirterek, "Türk ve İslam Dünyası yeniden birleşecek, 2200 yıllık devlet geleneği olan Türk Milleti adaleti ve nizamı sağlayacak. Bu vesileyle Filistin’de ve dünyanın dört bir yanında hunharca katledilen tüm Müslümanlara rahmet diliyorum” dedi.

İNEGÖL’ÜN DUMLUPINARI; HALHALCA

Bir yandan acımızı yaşarken, bir yandan da vakti zamanında topraklarımızda yaşadığımız acıları unutmamak, unutturmamak, kahramanlarımızın adını yaşatmak istediklerine vurgu yapan Başkan Yazıcı, “Bugün bu vesileyle İnegöl’ümüzün Dumlupınarı diyebileceğimiz Halhalca Şehitliğimizde bir aradayız. Burası İnegöl’ün düşman işgali ve kurtuluşu döneminde kanlı çatışmalara sahne olmuş, vatan evlatlarının canını feda ederek koruduğu, kurtardığı topraklar.Bu şehitlikte metfun bulunan yiğitlerimiz o gün gözlerini kırpmadan canlarını verdiği için, bugün hep birlikte buradayız. Bizler de Cumhuriyetimizin 100. Yılı olması hasebiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına, Binbaşı Şerif Bey ile tüm şehit ve gazilerimiz için bir anma programı tertip etmek istedik. Bu vesileyle başta bu organizasyonda katılım gösteren tüm misafirlerimize, program için katkı veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a, İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban’a, Halhalca Şehitliği Derneği'ne ve istişare kurulu üyelerimize, Manav, Yörük, Muhacir Türkmen Boyaları Federasyonuna ve İsaören Köyü Yardımlaşma Derneğineteşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINI COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın da, Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutladığımızı anımsatarak; “Çok coşkulu bir şekilde 100. Yılımızı kutlayacağız. Bunu ne için yapacağız? Gençlerimiz ve çocuklarımız bunu görsün, bu coşkuyu yaşasın ki Cumhuriyetimizin bin yılını da kutlayabilelim. Bunu evlatlarımıza anlatmamız lazım. Ancak bir yandan Cumhuriyetimizin 100. Yılı coşkusunu yaşarken bir yandan da Filistin’de yapılan katliamlardan dolayı içimiz buruk. Biz çok asil bir milletiz. Bizim askerimiz, polisimiz asla çocuğa, sivile, kadına, mazluma silah çekmez. Ancak görüyoruz ki katil İsrail ne savaş adabı biliyor ne mazlum dinliyor. Bizim neslimiz o topraklarda yüzyıllarca adaleti tesis etti. Hükümetimiz bugün de gerekli çalışmayı yapıyor" diye konuştu.