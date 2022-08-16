Bursa İnegöl'ün asırlık okuluna ışık tutacak sergi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 111 yıldır eğitim öğretimin aralıksız şekilde devam ettiği Şükrünailipaşa Okulunun tarihine ışık tutacak sergi için İnegöl Belediyesi tarafından hazırlıklara başlandı.BURSA (İGFA) - İnegöl’de 1911 yılında eğitim öğretime başlayan ve 111 yıldır eğitimin aralıksız şekilde sürdüğü, bugüne kadar binlerce öğrencinin eğitim aldığı Şükrünailipaşa Okulu için özel bir sergi hazırlanıyor.

İnegöl Belediyesi Kent Müzesi’nin hazırladığı sergi ile okulun bir asrı aşkın süren eğitim hayatına ışık tutulması, aynı zamanda İnegöl’ü düşman işgalinden kurtaran Şükrü Naili Gökberk Paşa’nın da şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılında bu vesileyle anılması hedefleniyor.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI; SERGİYE DESTEK VERİN

İnegöl Belediyesi, 111 yıldır kapılarını eğitime açan şehrin bu tarihi okulunun geçmişine ışık tutmak adına Kent Müzesi organizasyonuyla sergi çalışması başlattı.

Eylül sonunda açılması planlanan sergi ile alakalı Kent Müzesi uzman ekibinin çalışmaları sürerken, Müzeden yapılan açıklamada vatandaşlara da çağrıda bulunuldu. İnegöl’ün tarihi okulu Şükrünailipaşa ile ilgili elinde fotoğraf, yazı veya herhangi bir materyal bulunan kişilerin sergide kullanılmak üzere bu doneleri Kent Müzesine getirmeleri çağrısında bulunuldu.

31 Ağustos’a kadar okullar ilgili sergilenecek donelerin toplamaya devam edileceği ifade edilirken, sergiye katkı sunmak isteyenlerin; 0224 713 18 70 nolu telefondan, [email protected] mail adresinden, Kent Müzemizin sosyal medya hesaplarından veya İnegöl Kent Müzesine bizatihi gelerek iletişime geçebilecekleri belirtildi.

OKULUN TARİHÇESİ

1911 yılında Sultan V. Mehmet Reşat zamanında Reşadiye Mektebi olarak açılan okulun adı, 6 Eylül 1922’de İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunda büyük emeği bulunan Şükrü Naili Gökberk Paşa’ya şükran göstergesi olarak Şükrünailipaşa adını almıştır. 1929 yılına kadar eski yazı ile 3. Sınıfa kadar eğitim yapan okul, 1929-30 yılında yeni Türk harfleri ile öğretime başlamış ve 4. Sınıftan ilk mezunlarını vermiştir. 1946-17 yılından sonra ise okul 5 sınıflı olarak hizmet vermeye başladı. 1995-96’da İlköğretim Okulu olan Şükrünailipaşa Okulu, 1997-98’de de 8 yıllık temel eğitime geçti.