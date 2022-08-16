Bursa İnegöl'ün 'afet çantası' uygulaması ilgi görüyor

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin afetlere yönelik çalışmaları kapsamında teknolojiyi de kullanarak geliştirdiği “Afet Çantası” uygulaması hem bilgilendiriyor, hem de acil çağrı ve bildirimleriyle olası bir afette iletişim kurulmasını sağlıyor.BURSA (İGFA) - Afetlerle ilgili bilinçlendirme çalışmalarını Bursa'da aralıksız olarak sürdüren İnegöl Belediyesi, teknolojinin gücünden de faydalanarak 2021 yılında “Afet Çantası” uygulamasını hayata geçirmişti.

Cep telefonlarına indirdikleri bu uygulama ile vatandaşlar telefonlarından acil yardım çağrısı yapabiliyor, afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin gerekli bilgilendirmelere ulaşabiliyorlar.

ÜCRETSİZ UYGULAMAYI HERKES KULLANABİLİR

Android ve IOS sürümlerinde yer alan “Afet Çantası” uygulamasını ilk 1 yıllık süreçte yüzlerce vatandaş kullanmaya başlarken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, uygulamayı 2021 yılında hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu konuda da dijital değişim ve dönüşümü merkeze alarak İnegöl Belediyesi Afet Çantası Uygulamasını hayata geçirdik. Bu uygulamayı Google Play ve App Store’dan kullanıcılar telefonlarına indirebilirler. Bu uygulamayı indirdiklerinde de burada ki tüm özellikleri kullanma şansını ücretsiz olarak elde edecekler. Ücretsiz bir uygulama olmakla birlikte her isteyen bu uygulamayı kullanabilir” diye konuştu.

Uygulamanın içeriği hakkında da bilgiler veren Başkan Taban, “Programı ilk açtığınızda afet çantasıyla ilgili acil yardım, acil yardım düdüğü, güvendeyim, güvende değilim gibi konular görüyoruz. Burada acil yardıma bastığımızda acil yardımla alakalı 112 sekmesi açılıyor. Tıkladığınızda 112’ye ulaşabiliyorsunuz. Güvendeyim ya da değilim, yakınınız ya da ailenizden olan 3 kişiyi kaydederek size ulaşılmasını sağlıyor. Örneğin göçük altındasınız bir ses vermek istiyorsunuz ekiplerimiz sesleniyor. Ses vermek istiyorsanız burada acil yardım düdüğüne basarak sesi duyurabilirsiniz" diye konuştu.