Bursa İnegöl'ün 2022 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

Bursa'da İnegöl Belediyesi Mayıs ayı meclisi ikinci oturumunda 2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı meclise sunularak oy birliği ile kabul edildi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Meclisi, 2023 yılı Mayıs Ayı İkinci Birleşim Toplantısında tek madde için bir araya geldi. Çarşamba günü 16.00’da gerçekleştirilen mecliste, 2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabının Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporu meclise sunuldu. Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı oy birliği ile kabul edildi.

Mayıs ayı birinci oturumunda görüşülerek komisyona havale edilen ve Plan Bütçe Komisyonu tarafından incelenen İnegöl Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabının raporu okundu.

Komisyonun değerlendirmesi sonucu hazırlanan raporu Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Kemal Kaya okundu.

“ORTADA KIYMETLİ BİR TABLO VAR”

Raporun okunmasının ardından yeniden söz alan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban; “Komisyon Başkanımız başta olmak üzere tüm komisyon üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu tablonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm meclis üyelerimize ve yöneticilerimize de teşekkür ediyorum. Zira gerçekten kıymetli bir tablo var ortada. Bizlere verilen imkanların en makul ölçülerde kullanılabilmesi adına burada birtakım veriler oluşturduk. Şu anda yüzde 66 yatırım, yüzde 13 oranında da personel giderimiz var. Faiz giderleri minimum seviyede. Kendi kaynaklarıyla dönmeye çalışan bir belediyeyiz. İnşallah daha iyi tabloları da görmek nasip olsun. Ben katkı veren tüm ekibimize, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.