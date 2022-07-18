Bursa İnegöl'ü festival coşkusu sardı

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali her akşam farklı gösteri ve etkinliklerle sürüyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali Cumartesi günü yapılan muhteşem kortej ve gala gecesiyle start aldı.

Bu yıl daha kapsamlı ve genişletilmiş bir format ile düzenlenen festivalin her günü ve her gecesi birbirinden farklı gösterilerle süslenirken, İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve 9 yerel derneğin halk dansları ekibi ile birlikte bu yıl festivalde; Özbekistan, KKTC, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Meksika, Kazakistan ve Endonezya’dan gelen halk dansları ekipleri yer alıyor.

Bir yandan halk dansları gösterileri devam ederken, diğer yandan da kültür derneklerinin çadırlarında eğlenceler devam ediyor.

Başkan Alper Taban, beraberindeki misafir Belediye Başkanı Bulgaristan Borino Belediye Başkanı Mustafa Karahmed ile birlikte Bitlisliler ve Trabzonlular Derneklerinin çadırlarını ziyaret etti. Yöresel oyunların ve ikramların yer aldığı çadırlarda büyük coşku yaşandı.