Bursa İnegöl şehitlerini unutmadı

Bursa'da İnegöl Belediyesi tarafından 6 Eylül şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılı kutlamaları kapsamında İshakpaşa camisinde şehitlerimiz için mevlit okutuldu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılını düzenlediği programlarla kutluyor. Pazar günü işgal döneminde en kanlı çatışmaların yaşandığı Mustafatepe ile Halhalca Şehitliği arasında düzenlenen “Zaferden Kurtuluşa Halk Yürüyüşü ve Kros Yarışması” ile başlayan kurtuluş günü etkinlikleri, bu sabah resmi törenlerle devam etti.

Resmi törenler sonrası İnegöl Belediyesi tarafından İshakpaşa Camisinde şehitlerimiz adına mevlidi şerif okutularak dualar edildi. Öğlen namazı öncesi başlayan mevlide ilçe halkının da ilgisi yoğun oldu. Mevlit sonrası kılınan öğlen namazının ardından vatandaşlara şehitlerimiz hayrına lokma ikramları yapıldı.